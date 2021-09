Le logo de Transformers 7 révélé par le réalisateur Steven Caple Jr. ⋆ 10z viral

Réalisateur Steven Caple Jr. a révélé le logo du dernier film Transformateurs film, Transformers : L’Ascension des Bêtes. Caple Jr. a révélé le logo du prochain film d’action de science-fiction via ses histoires Instagram, donnant au public un aperçu des nouveaux groupes de Decepticons diaboliques que nous allons voir lorsque le septième film Transformers en direct sortira en salles en 2022.

Le logo, rendu en oranges et jaunes, semble être une référence au scénario de Beast Wars établi au milieu des années 1990, qui a remplacé les Autobots et les Decepticons traditionnels par de nouveaux héros à l’apparence plus «organique». L’image, sous-titrée uniquement avec “nous arrivons”, rend la tête typique d’un Transformer comme un chat sauvage mécanoïde, une référence aux Predacons, un sous-groupe de Decepticons qui, au lieu de se transformer en voitures, ont la capacité de se transformer en animaux gigantesques et sauvages.

Un logo approprié, tout bien considéré, bien que nous ne puissions pas être sûrs s’il s’agit d’une référence à un Predacon spécifique, ou simplement d’un indice de toutes les destructions à venir. Quoi qu’il en soit, nous espérons que Rise of the Beasts revigorera la franchise Transformers de la même manière que l’histoire de Beast Wars l’a fait dans les années 90, un retour tant attendu (et tordu) à la tradition après l’aventure solo de Bourdon en 2018.

Quelle que soit l’incarnation que vous connaissez, la franchise Transformers a tendance à être assez cohérente, même si vous jouez avec un ensemble de jouets des années 1980. Le concept est assez simple – des extraterrestres qui peuvent se transformer en voitures et vice versa – mais cela ne signifie pas que les nouveaux créateurs et cinéastes ne peuvent pas insuffler une nouvelle vie à la franchise et faire monter les choses d’un cran.

Caple Jr. réalise Transformers: Rise of the Beasts, avec un script de Joby Harold et James Vanderbilt et mettant en vedette Ron Perlman et Anthony Ramos. Le film devrait arriver dans les salles le 24 juin 2022. Découvrez le nouveau logo ci-dessous :

