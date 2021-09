Le logo du sourire d’Amazon et l’autocollant Climate Pledge apparaîtront sur les casques de hockey Seattle Kraken

in

Les casques qui seront portés pour les matchs à domicile par le Seattle Kraken arborent le logo du sourire d’Amazon. (Photo de l’arène de l’engagement climatique)

Amazon ajoute une petite marque promotionnelle sur les casques du Seattle Kraken, la nouvelle équipe de la LNH de la ville qui s’apprête à prendre la glace pour sa saison inaugurale le mois prochain. Le logo du sourire du géant de la technologie sera apposé sur les deux côtés des casques bleu nuit que le Kraken portera pour les matchs à domicile, a révélé l’équipe mardi.

Lorsque l’équipe sera absente de son domicile à la Climate Pledge Arena, les casques blancs comporteront des décalcomanies indiquant «The Climate Pledge», afin d’attirer l’attention sur les efforts déployés pour amener les entreprises à s’engager à passer au zéro carbone net d’ici 2040.

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a annoncé pour la première fois la création de The Climate Pledge en septembre 2019, fixant des objectifs ambitieux d’émissions de gaz à effet de serre pour le géant de la technologie et exhortant les autres entreprises à faire de même. En juin 2020, Amazon a acheté les droits de dénomination de la KeyArena réaménagée à Seattle et a placé le surnom de Climate Pledge sur la salle de 18 100 places.

Vous avez déjà jeté un coup d’œil aux casques @SeattleKraken ? ???? Sur la route, chaque joueur représentera @climatepledge sur son casque. Sur la glace à domicile, leur couvre-chef bleu nuit arborera le sourire signature de @amazon. Quelle est votre préférée ? ️ pic.twitter.com/LgONt8mGcg – Climate Pledge Arena (@ClimateArena) 14 septembre 2021

Les 31 autres équipes de la LNH ont d’abord ajouté des logos de sponsors d’entreprise aux casques la saison dernière dans le but de récupérer une partie des revenus perdus à cause de la pandémie de COVID-19 et des arénas vides. Le commissaire de la Ligue, Gary Bettman, a confirmé en juin que la publicité resterait dans la saison 2021-22.

Les logos des sponsors – y compris très probablement encore celui d’Amazon – arriveront sur les maillots des équipes la saison prochaine.

Le Kraken devrait lancer sa saison inaugurale le 12 octobre à Las Vegas. L’équipe dispute quatre autres matchs à l’extérieur avant d’ouvrir à domicile le 23 octobre contre les Canucks de Vancouver.

