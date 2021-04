Le logo Huawei vs Chanel se termine en faveur de Huawei

Un tribunal européen a favorisé Huawei dans une bataille Huawei contre Chanel sur les marques de logo.Chanel a postulé que son logo emblématique, en haut à gauche, avait été coopté par Huawei pour son propre logo, en haut à droite. ne sont pas similaires », laissant à Chanel la possibilité de faire appel.

En matière d’identité de marque, rien n’est plus important que votre logo. Les logos célèbres peuvent non seulement signifier le statut de votre marque, mais ils peuvent aussi devenir des pierres de touche culturelles. Nous l’avons vu avec les logos de marques aussi disparates que Coca-Cola, Nintendo et même FedEx.

Les entreprises de luxe sont particulièrement défensives en ce qui concerne leur image de marque. Après tout, si quelqu’un pouvait simplement gifler une icône du design sur ses produits, les entreprises de luxe ne pourraient pas facturer des prix exorbitants pour leurs produits autrement simples, n’est-ce pas?

Exemple concret: une bataille juridique sur les logos opposant Huawei à Chanel s’est récemment terminée dans l’UE (via .). Le combat était centré sur le logo emblématique de la marque de luxe Chanel, comme le montre l’image ci-dessus sur le côté gauche. Chanel a accusé Huawei d’avoir coopté ce logo pour le sien, comme le montre l’image présentée sur le côté droit.

Voir également: Les smartphones sont-ils devenus beaucoup plus chers en 2020? Regardons les chiffres.

Maintenant, vous pensez peut-être à vous-même: “Wow, ces logos ne se ressemblent en rien.” Si tel est le cas, vous êtes dans le même bateau qu’un tribunal de juges européens qui pensait la même chose.

“Les marques figuratives en cause ne sont pas similaires”, a déclaré le tribunal des juges.

Chanel a essayé de faire valoir que si vous retournez le logo Huawei pour qu’il soit de son côté et que vous utilisez vraiment votre imagination, la ressemblance est claire. Les juges n’ont pas souscrit à cet argument.

“Les marques doivent être comparées telles que demandées et enregistrées, sans modifier leur orientation”, ont déclaré les juges.

C’est en fait la deuxième fois qu’un combat juridique entre Huawei et Chanel a lieu devant les tribunaux européens. La première fois, Chanel a également perdu. Malheureusement, Chanel a encore une chance de faire appel de cette décision, qui irait ensuite devant la Cour de justice de l’UE, la plus haute du pays.

Ou cela pourrait, vous savez, s’arrêter.