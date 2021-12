Le Lok Sabha adopte le projet de loi sur les technologies de procréation assistée : une initiative qui aidera à réglementer les cliniques de FIV

Considérant qu’il s’agit de l’un des secteurs florissants, le marché indien de la FIV attire également l’attention et le soutien du gouvernement.

Par Dr Prashant S Joshi,

Le segment indien de la fertilité est un marché en constante évolution. Il a progressivement pris de l’importance et l’on s’attend à ce que l’Inde devienne bientôt le premier marché. Considérant qu’il s’agit de l’un des secteurs florissants, le marché indien de la FIV attire également l’attention et le soutien du gouvernement. L’adoption par le Lok Sabha du projet de loi sur les technologies de procréation assistée en est en effet un témoignage.

Le segment FIV et les cliniques TAR bénéficiant du soutien du gouvernement

Au cours des deux dernières décennies, les cliniques de fertilité ont augmenté de façon exponentielle en Inde, ce qui en fait l’un des plus grands marchés de FIV au niveau mondial. En conséquence, l’Inde abrite l’un des principaux centres de l’industrie de la fertilité et le tourisme médical reproductif est en train de devenir un marché important.

Les cliniques de procréation assistée offrent une pléthore de services allant de la fécondation in vitro, du don de gamètes et de l’insémination intra-utérine à l’injection intra-cytoplasmique de spermatozoïdes, au diagnostic génétique préimplantatoire et à la gestation pour autrui. Cependant, bien qu’il s’agisse de l’un des marchés en prolifération, il n’y a pas de standardisation des protocoles et même les rapports sont inadéquats. Cette proposition de loi sur l’ART comblera les lacunes et les problèmes qui existent dans l’industrie et son seul objectif est de protéger les femmes et les enfants contre l’exploitation via l’utilisation de la technologie de procréation assistée.

Le projet de loi sur les technologies de procréation assistée : une étape viable qui aiderait à réguler le segment de la FIV

Le Centre a proposé le projet de loi sur les technologies de procréation assistée pour réglementer le secteur qui devrait bondir dans les temps à venir mais qui nécessite un soutien pour le moment. Il propage les pratiques éthiques des technologies de procréation assistée et vise à définir les protocoles pour la conduite des procédures de TAR et des techniques de FIV pour les cliniques de FIV et les banques d’ovules/de sperme dans le pays. Le projet de loi est en effet une étape révolutionnaire car il stipule qu’il devrait être obligatoire pour les cliniques de traitement antirétroviral d’être enregistrées sous le Registre national des banques et des cliniques de l’Inde.

Le projet de loi propose qu’il soit impératif que les cliniques de procréation assistée fournissent des conseils holistiques à un couple commanditaire (un couple marié infertile qui s’adresse à une clinique ou à une banque de TAR pour bénéficier de ses services). Ils doivent informer le couple de tout sur les procédures de TAR, y compris les détails du processus, les avantages, les inconvénients, les séquelles médicales et les chances de succès ainsi que les risques associés, y compris ceux des grossesses multiples. Les couples sont également tenus de passer par la possibilité d’adoption et d’autres questions qui les aideraient à prendre une décision éclairée et sage.

Le projet de loi sur l’ART prévoit également les spécifications d’âge pour les deux sexes souhaitant bénéficier des services d’ART – pour les femmes ; elles doivent être au-dessus de l’âge légal du mariage et inférieure à 50 ans alors que pour les hommes, elle est supérieure à l’âge légal du mariage et inférieure à 55 ans. De plus, le projet de loi stipule qu’une donneuse d’ovocytes doit être une femme mariée et il est impératif qu’elle ait au moins un enfant vivant âgé d’au moins 3 ans. Il stipule également qu’une telle femme ne donnera des ovocytes qu’une seule fois dans sa vie et que pas plus de sept ovocytes ne seront prélevés sur elle. Le projet de loi prévoit également que les banques peuvent obtenir du sperme d’hommes âgés de 21 à 55 ans et que les ovocytes de femmes peuvent avoir entre 23 et 35 ans. De plus, les banques ne peuvent fournir le gamète d’un même donneur à plus d’un couple commanditaire.

Ce projet de loi sur l’ART vise à garantir que les enfants nés grâce à l’ART bénéficient de tous les droits équivalents à ceux d’un enfant biologique. Il se concentre sur le consentement éclairé des donneurs et légalise également les procédures de TAR pour les couples résidants et les femmes célibataires. L’un des objectifs majeurs de ce projet de loi est de fournir une couverture d’assurance à la donneuse d’ovocytes et de la protéger contre les implantations embryonnaires multiples. Les cliniques et les banques ART seront également chargées d’effectuer des tests génétiques préimplantatoires pour dépister l’embryon humain à la recherche de maladies connues, préexistantes, héréditaires ou génétiques.

Cependant, le projet de loi stipule strictement que la sélection du sexe sera interdite. Les violations de la clause de sélection du sexe entraîneront une peine d’emprisonnement d’au moins 5 ans et jusqu’à 10 ans ou une amende d’au moins Rs. 10 lakh et jusqu’à Rs. 25 lakh ou avec les deux. En cas d’abandon ou d’exploitation du/des enfant(s), vente d’embryons/gamètes, exploitation de la femme commanditaire et du couple ; la peine serait une peine de prison allant de 8 à 12 ans et une amende d’un minimum de Rs. 10 lakh qui peuvent aller jusqu’à Rs. 20 lakh.

La nécessité et la pertinence du projet de loi ART

Visant à briser les tabous et les normes sociétales associés à la FIV, il conviendrait de dire que ce projet de loi est bel et bien le besoin urgent de l’heure. C’est un pas dans la bonne direction qui aidera à établir des lignes directrices pour les cliniques et les banques de technologie de procréation assistée. Ce projet de loi contribuera également à normaliser les procédures d’exploitation afin d’assurer des coûts uniformes et des normes de qualité mondiales du processus de FIV à travers le pays. Cela mettra également fin aux pratiques contraires à l’éthique et empêchera la commercialisation des services de TAR.

La nécessité de réglementer le fonctionnement des cliniques de TAR et des centres de FIV est essentielle pour garantir que les services fournis sont éthiques ainsi que les droits médicaux, sociaux et juridiques des parties concernées, en particulier les donneurs, sont protégés. Par conséquent, ce projet de loi est une étape bienvenue qui contribuera à faciliter la même chose – en s’attaquant aux obstacles auxquels le segment est confronté et en abordant des questions sensibles telles que le don de gamètes, la FIV, etc. afin que les gens puissent bénéficier des services de TAR. Cependant, le seul inconvénient de ce projet de loi est qu’il exclut les hommes célibataires et les membres de la communauté LGBT et qu’ils ne peuvent donc pas obtenir de services de TAR !

En résumé

La commission parlementaire permanente avait recommandé d’adopter une loi pour la réglementation des cliniques et des banques de traitement antirétroviral ainsi que le projet de loi sur la réglementation de la maternité de substitution. Ainsi, l’opérationnalisation du projet de loi ART dépend du projet de loi sur la maternité de substitution.

Jusqu’à présent, la majorité des cliniques n’étaient pas enregistrées et le marché de la FIV, en particulier le segment des TAR, ne recevait pas le soutien requis du gouvernement. Si ce projet de loi devient loi, alors le domaine obtiendra l’assistance et la puissance nécessaires pour se développer. Il serait également obligatoire pour les cliniques de TAR de tester les couples commanditaires, les femmes et les donneurs de gamètes conformément aux protocoles mentionnés. Les cliniques pourront alors offrir des services de qualité globale aux couples et les aider à profiter de la joie de la parentalité !

Les initiatives en faveur et en faveur du segment de la FIV telles que ce projet de loi proposé et adopté par la Lok Sabha sont essentielles car en l’absence de réglementation, les pratiques contraires à l’éthique vont augmenter. Il est prévu que si ce projet de loi devient loi, il contribuera à stimuler la croissance du segment, augmentant ainsi le marché indien de la FIV à des niveaux inimaginables !

(L’auteur est consultant – Médecine reproductive et directeur clinique, Milann Fertility Centre, Indiranagar, Bangalore. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

