Le Lokomotiv Moscou et l’Olympique de Marseille se partagent les points après un nul

17/09/2021 à 09h00 CEST

Les Lokomotiv et le Marseille Ils ont débuté la phase de groupes de la Ligue Europa en match nul lors du match d’ouverture disputé ce jeudi au Arène Rzd. Avec ce résultat obtenu à la fin du match, les équipes sont à égalité à un point respectivement en troisième et deuxième position.

Pendant la première partie du duel, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

En deuxième période, c’est le but de l’équipe marseillaise, qui profite du jeu pour ouvrir le score avec un but à 9 mètres de Cengiz Sous à la 59e minute, mais l’équipe de Moscou a réussi à égaliser grâce à un but de Faustino Anjorin juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 89, concluant la confrontation avec le résultat de 1-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Lokomotiv de Marko Nikolic soulagé Constantin Maradishvili, Alexandre Silianov, Faustino Anjorin, Gyrano kerk et Vitali Lisakovitch pour Daniel Koulikov, Alexis Béka Béka, Rifat Jemaletdinov, François Kamano et Fédor Fédor Smolov, tandis que le technicien du Marseille, Jorge Sampaoli, a ordonné l’entrée de Konrad De La Fuente, Luis Henrique, Pol Lirola et Pape Alassane Gueye fournir Amine harit, Bamba Dieng, Matteo Guendouzi et Gerson.

Un total de quatre cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Alexis Béka Béka et Nayair Tiknizyan et carton rouge à Nayair Tiknizyan (2 jaunes). Pour sa part, l’équipe visiteuse a été avertie du jaune à Boubacar kamara et Valentin rongier.

En ce moment, le Lokomotiv et le Marseille ils sont à égalité à un moment donné de la phase de groupes de la Ligue Europa.

Le deuxième jour le Lokomotiv Moscou jouera contre Latium à la maison et le Olympique de Marseille jouera son match contre lui Galatasaray dans son fief.

Fiche techniqueLokomotiv Moscou :Guilherme, Murilo Cerqueira, Tin Jedvaj, Stanislav Magkeev, Nayair Tiknizyan, Rifat Zhemaletdinov (Faustino Anjorin, min.64), Daniil Kulikov (Konstantin Maradishvili, min.56), Dmitriy Barinov, Alexis Beka Beka (Alexander (Alexander Silyaminnov .63) , Fedor Fedor Smolov (Vitali Lisakovich, min.75) et François Kamano (Gyrano Kerk, min.75)Olympique de Marseille :Pau López, Valentin Rongier, William Saliba, Álvaro González, Luan Peres, Cengiz Under, Gerson (Pape Alassane Gueye, min.83), Boubacar Kamara, Matteo Guendouzi (Pol Lirola, min.83), Bamba Dieng (Luis Henrique, min. .82) et Amine Harit (Konrad De La Fuente, min.56)Stade:Arène RzdButs:Cengiz Under (0-1, min. 59) et Faustino Anjorin (1-1, min. 89)