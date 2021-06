Le London Classic Car Show revient – avec un nouveau thème technologique

T

Les salons automobiles traditionnels sont minces sur le terrain cette année, mais un nouvel angle « tech » a donné un coup de pouce supplémentaire au traditionnel London Classic Car Show.

En plus de célébrer les principaux jalons de l’automobile – les centenaires de la Bugatti Brescia et de la pionnière Lancia Lambda, et les 60 ans de la célèbre Jaguar de type E – le salon enquête également sur ce qui se passe lorsque le moteur à combustion interne est finalement supprimé.

La société d’ingénierie britannique Electogenic – dont la devise est « 100% électrique » – présentera une gamme de voitures classiques qu’elle a transformées pour fonctionner à l’énergie électrique propre et verte, au nom de leurs propriétaires. Les exemples exposés incluront une Jaguar Type E, une Karmann Ghia, une Land Rover Series II, une fringante Citroën DS et une Porsche 356.

Pour pousser le thème plus loin, l’électrification des voitures de collection – anathème pour certains passionnés, solution bienvenue et réalisable pour d’autres – sera également débattue lors du très animé « Talks Theatre » du salon.

Richard Hammond

Hébergé par l’ancien présentateur de Top Gear Tiff Needell, le Talks Theatre, à distance sociale, accueillera une série d’entretiens révolutionnaires. Parmi les personnalités clés qui apparaîtront sur scène, citons le gourou du design Frank Stephenson – responsable des Minis et Fiat 500 “renaissées” ainsi que des supercars Ferrari et McLaren récentes – et le présentateur de télévision Richard Hammond.

Une Karmann Ghia équipée d’un moteur électrique

/ Salon de l’automobile de Londres

Stephenson discutera de son projet de conception de voitures télécommandées qui peuvent – selon lui – être pilotées à la surface de la lune, après avoir été lancées depuis le SpaceX Falcon 9 d’Elon Musk. Hammond, quant à lui, discutera de la sienne, plus en profondeur. proposition à la terre; le lancement de son entreprise de restauration de voitures classiques « The Smallest Cog ».

“L’éléphant dans le parc sera l’avenir incertain de la scène florissante des voitures classiques dans la morosité croissante des moteurs à combustion interne traditionnels en train de disparaître”, a déclaré le porte-parole de l’émission Jonathan Gill.

Émissions

« Des recherches récentes de la Historic Classic and Vehicle Association (HCVA) révèlent que la voiture classique moyenne produit moins de la moitié des émissions de dioxyde de carbone générées par un téléphone portable ou un ordinateur portable.

Un Land Rover Series II converti

/ Salon de l’automobile de Londres

«Même ainsi, l’opinion publique et les décideurs politiques semblent avoir des voitures à essence dans leur ligne de mire et un tel sentiment a créé une nouvelle vague d’entreprises mises en place pour moderniser les voitures classiques emblématiques avec des moteurs électriques. Certains y voient un sauveur pour le secteur, d’autres un sacrilège total… et ce débat de plus en plus actuel ne manquera pas d’être passionné au Talks Theatre.

Hammond, connu pour son amour des voitures et des motos, est étonnamment diplomate sur le sujet controversé des véhicules électriques rétro : « Ce serait un crime absolu dans certains cas mais, franchement, la meilleure solution dans d’autres », dit-il. «Je crois qu’il faut être très, très exigeant à ce sujet. Je semble actuellement posséder de nombreuses voitures avec de beaux moteurs six cylindres en ligne, et c’est le but de ces voitures.

Criminel

« Dans certains cas, la voiture n’est guère plus qu’un dispositif pour transporter le moteur. Regardez ma Mustang 390 GT – la voiture est un mécanisme de support pour transporter le V8 d’un endroit à l’autre. Ce serait criminel de retirer ce moteur. Cependant, il existe de nombreux autres véhicules qui seraient tout simplement idéaux pour de telles conversions. »

Un Triumph Stag converti

/ Salon de l’automobile de Londres

Pour 2021, explique Gill, l’événement devait initialement se dérouler à l’intérieur à Olympia en février, mais il a été déplacé vers un nouveau site extérieur au sein de Syon Park. “Avec le recul, c’était une décision inspirée qui signifie que le spectacle, du 25 au 27 juin, se déroulera comme prévu malgré le retard récemment annoncé dans la levée complète des restrictions de verrouillage”, ajoute Gill.

La batterie d’une Triumph Stag reconvertie

/ Salon de l’automobile de Londres

Parmi les autres points forts, citons de grands écrans présentant 135 ans d’histoire de l’automobile sous le thème central du salon « L’évolution du design », avec des écrans spéciaux emmenant les visiteurs dans un voyage captivant dans le passé.

Que vous souhaitiez participer au débat ou simplement savourer des centaines de merveilleuses icônes automobiles d’antan, l’admission au London Classic Car Show coûte 25 £ à l’avance. Tous les billets restants seront disponibles à la porte de Syon Park pour 30 £. Tous les détails sont disponibles sur : theclassiccarshowuk.com