Le London Fork d’Ethereum signale une tendance haussière pour l’éther Crypto nouveaux médias

Il y a eu beaucoup d’enthousiasme autour d’Ethereum suite à la mise en œuvre du hard fork de Londres. Considérant qu’il s’agit de l’une des mises à niveau de réseau les plus importantes à venir sur la plate-forme d’applications décentralisées (dapps) populaire, les fans et les initiés de l’industrie pensent qu’il y a beaucoup de potentiel pour que le prix de l’Ether grimpe encore plus haut.

Dans cet article, nous explorons la récente mise à niveau et comment elle pourrait stimuler la croissance d’Ether.

La fourche dure de Londres : qu’est-ce que c’est ?

Comme expliqué, le hard fork de Londres est l’un des plus importants dans le cheminement d’Ethereum vers sa mise à niveau très attendue d’Ethereum 2.0. Le hard fork a été mis en service le 5 août, marquant une nouvelle étape dans l’objectif d’Ether de devenir un actif déflationniste.

Alors que le hard fork contient cinq propositions d’amélioration d’Ethereum (EIP), la plus importante est EIP-1559, qui introduira une dépense de base sur chaque transaction Ether. Cela réduira automatiquement la quantité d’ETH en circulation. C’est le principal déclencheur de la transformation déflationniste d’Ethereum.

Il y a aussi l’EIP-3554, qui jouera un rôle important dans le passage d’Ether au minage de preuve de participation (PoS).

EIP-3554 retarde la “bombe de difficulté”, qui est codée pour augmenter la difficulté de l’extraction d’éther. La bombe de difficulté gèle essentiellement Ether en vue de sa transition vers PoS. Il est destiné à dissuader les mineurs d’utiliser la preuve de travail (PoW) une fois Ethereum 2.0 mis en ligne en rendant plus difficile l’obtention de récompenses en bloc.

Jusqu’à présent, le hard fork de Londres a plutôt bien fonctionné. Les données d’Etherchain montrent que le réseau a brûlé environ 4 381,2 ETH depuis la mise en service de Londres. Cela représente environ 12,1 millions de dollars d’ETH aux prix actuels.

Avec EIP-3554, la bombe à retardement de difficulté est repoussée au 1er décembre. Cela signifie qu’Ethereum 2.0 pourrait arriver en fin d’année. C’est la quatrième fois que la bombe à retardement sera retardée. À moins que le réseau Ethereum ne soit prêt pour sa transition, la bombe à retardement sera à nouveau retardée.

ETH : Mouvement et analyse des prix

Même avant la mise en ligne du hard fork de Londres, Ether avait suivi une trajectoire de prix impressionnante. En tant que l’un des cryptos à grande capitalisation, l’Ether a bénéficié de la reprise actuelle du marché.

Après avoir chuté de son sommet historique de 4 340 $ en mai, Ether n’a pas franchi la barre des 3 000 $. La reprise actuelle du marché l’a porté à 2 771 $, ce qui signifie que l’actif pourrait être prêt à défier son sommet de 2 904 $.

Ether se négocie actuellement à 2 783 $, en hausse de 6,5% au cours des dernières 24 heures et de 18% la semaine dernière.

En ce qui concerne les techniques, Ether ne fonctionne pas si mal. L’actif a un indice de force relative (RSI) de 70, montrant qu’il s’approche du niveau de surachat. Mais, étant donné qu’il s’agit d’un actif à grande capitalisation, ce n’est pas si mal.

Ether surpasse bien sa moyenne mobile (MA) sur 20 jours de 2 310 $. Cela signifie que l’actif a tout ce qu’il faut pour atteindre bientôt de nouveaux sommets.

