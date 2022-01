Le « long Covid » de grand-père s’avère être un cancer – avertissement urgent sur les symptômes | Royaume-Uni | Des nouvelles

Chris Boardman avait souffert de douleurs articulaires, de symptômes pseudo-grippaux et de problèmes intestinaux tout au long de 2020. Mais le grand-père de deux enfants de 60 ans a initialement attribué ses symptômes à Long Covid. Lorsqu’il est allé voir son médecin généraliste, les tests ont révélé une tumeur de six centimètres au bout de son intestin.

Heureusement, M. Boardman a reçu le feu vert contre le cancer en septembre 2021.

Mais ce n’était qu’après avoir subi un traitement intensif au Royal Preston Hospital, y compris la radiothérapie, la chimiothérapie et la chirurgie en août 2021 au Lancashire Teaching Hospitals Trust.

S’adressant à Lancs Live, M. Boardman a déclaré qu’il avait de la « chance ».

Il a déclaré: «J’avais pensé que c’était Long Covid.

« J’avais des douleurs articulaires, des problèmes intestinaux et de légers symptômes pseudo-grippaux.

« J’avais en tête qu’il pourrait s’agir d’un cancer de l’intestin parce que ma mère et mon père étaient décédés d’un cancer de l’intestin, donc c’était toujours là dans mon esprit.

« J’ai eu de la chance car je n’ai pas eu d’effets secondaires majeurs du traitement même si cela m’a rendu très fatigué, et ce, tous les jours pendant cinq semaines. »

M. Boardman, ancien directeur de la société aérospatiale BAE Systems, a fait ces commentaires dans une vidéo destinée aux 10 000 employés de la société, avertissant toute personne présentant des symptômes de demander de l’aide dès que possible.

Il a ajouté : « Je voulais partager mon histoire parce que je pense qu’il est important que nous soyons ouverts et que nous parlions des problèmes.

« On m’a diagnostiqué un cancer du côlon plus tôt cette année et cela a nécessité une période assez intense de radiothérapie et de chimiothérapie.

« Ce n’est pas facile, mais lorsque vous avez tendu la main, vous êtes entre de bonnes mains avec des personnes formées pour vous aider et qui veulent vous aider à aller mieux. »

Le cancer de l’intestin est l’un des types de cancer les plus couramment diagnostiqués au Royaume-Uni, la plupart des personnes diagnostiquées ayant plus de 60 ans.

Le médecin généraliste local, le Dr Adam Janjua, a déclaré: «Les principaux symptômes du cancer de l’intestin sont du sang dans votre caca, un changement persistant dans vos habitudes intestinales ou une douleur persistante dans le bas de votre ventre, des ballonnements ou une gêne.

« Je suis très reconnaissant à Chris d’avoir partagé son histoire et je le félicite d’avoir agi si rapidement.

« Cela lui a clairement sauvé la vie. Le cancer de l’intestin est très traitable si nous le trouvons tôt.

« Si vous présentez l’un des symptômes, n’hésitez pas.

« Contactez votre médecin généraliste dès que possible. »

Reportage complémentaire de Claire Barre.