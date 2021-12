Le long et étrange voyage du projet Libra de Facebook

Cet épisode est sponsorisé par NYDIG.

Télécharger cet épisode

Dans l’épisode d’aujourd’hui, NLW fait une rétrospective du projet libra de Facebook, qui a été renommé à la fin de l’année dernière en diem. Il fait valoir que, quoi qu’il arrive avec diem en particulier, il a une place dans les annales historiques en tant que point de départ d’une nouvelle ère dans les pièces stables et les monnaies numériques de la banque centrale.

Rejoignez la discussion : discord.gg/VrKRrfKCz8

Voir également: Le jury dans l’affaire civile Kleiman v. Wright a déclaré qu’il « ne pouvait pas prendre de décision »

« The Breakdown » est écrit, produit par et présente Nathaniel Whittemore alias NLW, avec le montage de Rob Mitchell, les recherches de Scott Hill et un soutien supplémentaire à la production par Eleanor Pahl. Adam B. Levine est notre producteur exécutif et notre thème musical est « Countdown » de Neon Beach. La musique que vous avez entendue aujourd’hui derrière notre sponsor est « Dark Crazed Cap » d’Isaac Joel. Crédit image : Andrew Harrer/Bloomberg/., modifié par CoinDesk.