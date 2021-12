Le long et le court de celui-ci

Cela a fait les manchettes la semaine dernière lorsque Viktor Hovland a utilisé le club à bon escient lors du Hero World Challenge.

J’admet. Il y a une certaine valeur snob à porter et – vraisemblablement, si vous en avez un dans le sac – à frapper un long fer à repasser. J’ai porté diverses itérations d’un fer 2 au fil des ans : m’appuyer dessus pour maintenir la balle au sol par vent fort ou pour privilégier la précision à la longueur. Dans mon cas, la justification du port de fers longs repose sur le fait que j’aime frapper les fers et que je peux le faire avec une cohérence raisonnable. Et dans le contexte de ne pas posséder une telle capacité avec mes bois, c’est une évidence.

Il y a beaucoup trop de désinformation sur les longs fers ancrés dans l’imagination populaire ; le plus important étant qu’ils sont difficiles à toucher. L’astuce consiste à frapper un fer long comme vous le feriez, un coin – vous serez choqué par la facilité avec laquelle vous n’essayez pas de mettre un swing de driver sur un fer 3. Au fil des ans, je suis également tombé sur des combinaisons intéressantes. Par exemple, une fois que j’ai dépassé l’incrédulité d’utiliser un club d’un ensemble pour femmes, le fer 3 Lynx n’a jamais quitté mon sac. L’astuce, outre la cavité caverneuse, est la longueur, qui équivaut à peu près à mon fer cinq régulier. Il n’y a pas de sous-estimer à quel point il devient plus facile de frapper un club plus court, quels que soient les degrés de loft. Considérez que la prochaine fois que vous verrez Bryson DeChambeau pulvériser la balle de golf : tous ses clubs ont une longueur de fer sept standard. Mais même si c’est un jeu trop radical pour vous, s’étouffer avec une longue massue est le moyen le plus simple d’assurer un bon contact.

À l’époque où nous jouions avec des bois de kaki, les bois à 2, 4 et 7 étaient très populaires. Le bois 2 a quasiment disparu, même si certains joueurs comme Phil Mickelson mettent de temps en temps son avatar moderne, le « mini pilote » dans leur sac. La tête plus petite et la perte de distance minimale en font un club beaucoup plus facile pour eux de manipuler le vol de la balle. Après avoir lutté pendant des années pour freiner la tendance à faire des singes avec le ballon avec le conducteur, j’ai complètement renoncé à ce club, en utilisant à la place un bois « fort » à 13 degrés à 3 degrés. Mais un bois utilitaire ? Non monsieur, je ne suis peut-être pas un seul handicapeur, mais lancer le ballon en l’air n’est pas un problème. Il s’avère que le mépris est tout à fait déplacé. Vous voyez, les golfeurs professionnels ne souffrent d’aucune sélection de clubs basée sur l’ego. Et bien qu’ils puissent tous rincer à peu près n’importe quel club qu’ils ramassent, il y a eu une tendance intéressante parmi les meilleurs joueurs du monde – la prévalence croissante du bois 7.

Cela a fait les manchettes la semaine dernière lorsque Viktor Hovland a utilisé le club à bon escient lors du Hero World Challenge. Hovland, qui a remporté l’événement, a longuement expliqué la raison de jeter son fidèle fer 3 Ping i210 et d’installer un bois Ping G425 Max 7 avec un manche Graphite Design Tour AD DI 8 X à sa place. La raison, a-t-il expliqué, était que ce dernier lui donnait la même distance que son fer 3 (240 yards pas moins) mais avec une trajectoire beaucoup plus élevée. Hovland a toujours été, pour le plus grand plaisir des snobs de golf, un joueur de fer. Au cours des dernières saisons, il est passé d’un fer Callaway X-Forged UT à 21 degrés à un fer 3 Titleist T200 et enfin à un fer 3 Ping i210, mais il n’a jamais sorti le fer long de son sac. Apparemment, selon un rapport publié sur PGATour.com, le moment décisif est venu lorsque Hovland a essayé le 7-wood de son collègue joueur du TOUR Lanto Griffin sur le champ de tir du Shriners Children’s Open en octobre. Il est intéressant de noter que le bois Ping 7 qu’il utilise est « plus fort » que d’habitude (20 à 20,5 degrés) et un peu plus court pour un contrôle accru. Hovland a commencé sa campagne au Hero World Challenge avec le fer à trois, mais l’a rapidement changé avec le bois 7 une fois que le vent s’est calmé le week-end. Sa stratégie consiste maintenant à utiliser le fer dans des conditions venteuses ou lorsqu’il joue sur des parcours plus courts ou plus serrés et le bois lorsqu’il a besoin de coups doux et élevés pour une distance similaire (entre 240 et 260 mètres). Matière à réflexion les gens.

Mis à part l’héroïsme de Hovland, le tournoi a vu un effondrement rare de l’un des joueurs les plus constants de la planète – Collin Morikawa. Le joueur de 24 ans qui a commencé la dernière journée avec une avance de cinq coups a perdu l’intrigue – tirant un cinq au-dessus – sur les neuf premiers. Je recommanderais fortement de regarder la bobine des faits saillants juste pour voir que même un joueur du calibre de Morikawa n’est pas à l’abri des aléas du jeu. Les hameçons de canard qu’il a frappés avec ses bois de parcours trouveraient des égaux dans tous nos jeux. Vous ne pouvez cependant pas reprocher à Morikawa d’être distrait ; le jeune a proposé à sa petite amie de longue date Katharine Zhu quelques jours avant l’événement (elle a accepté!). Gagner le Hero World Challenge aurait fait de Morikawa le joueur le mieux classé au monde. Mais, d’après la photo qu’il a postée sur Instagram, avec Zhu, le champion de l’Open ressemblait certainement au joueur le plus heureux de la planète. Au fur et à mesure des victoires majeures, il classerait probablement celui avec Zhu comme le plus gros à ce jour !

Mais le véritable journaliste du Hero World Challenge était un joueur qui n’a même pas participé – l’hôte, Tiger Woods. Woods a été vu en train de rayer des bois de parcours sur le terrain et a depuis confirmé qu’il fera équipe avec son fils Charlie, pour jouer le championnat PNC, où le duo a terminé dans le Top 10 l’année dernière. Pendant un an aussi flétri, 2021 semble enfin sortir les bonnes ondes alors qu’il touche à sa fin. L’air s’est éclairci dans la capitale, et c’est le pic de la saison de golf. Cette période rare de l’année où vous pouvez sortir d’un parcours en souriant, même lorsque les roues se détachent de votre jeu.

Golfeur, Meraj Shah écrit également sur le jeu

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.