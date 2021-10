Le « look » collégial de Susana Molina que tous ses followers lui demandent

Nouvelles connexes

Susana Molina (31 ans) présume avoir plus d’un million d’abonnés Sur Instagram. Mais derrière ce chiffre élevé, beaucoup de travail se cache pour créer un contenu de qualité pour ses admirateurs, un travail qui se démultiplie grâce au style personnel et différent qui caractérise la jeune femme.

L’influenceur était, selon plusieurs stylistes experts, la mieux habillée du mariage de son amie Anabel Pantoja (35). Pour cette occasion spéciale, elle a choisi une robe de style bohème en blanc semi-transparent, fluide et à volants, signée Overthesea. Cela lui a coûté 415 dollars -356 euros- pour devenir la plus élégante du maillon, mais dans son quotidien elle n’a pas besoin de dépenser autant d’argent pour réussir dans les réseaux.

Susana a ébloui il y a quelques jours avec un look apparemment très simple, mais avec beaucoup de style. Et c’est avec seulement deux pièces que Molina a réussi à créer le style le plus tendance de la saison : inspiration collégiale ou collégiale.

La jeune femme a publié une photo sur son profil Instagram dans laquelle elle posait dans une robe chasuble noire avec une jupe plissée et un T-shirt blanc basique à l’intérieur. Comme si d’un uniforme scolaire En tout cas, Susana a adapté la tendance collège à son quotidien avec deux articles que l’on retrouve facilement dès maintenant dans le magasins Zara.

Le vêtement qui attire sans aucun doute le plus l’attention est le tablier noir, composé d’une jupe taille haute avec de larges bretelles et d’une fermeture zippée latérale qui reste cachée dans la couture. Cette pièce il coûte 29,95 euros et il est toujours en vente dans toutes les tailles et est disponible dans toute l’Espagne.

Molina complète le look si à la mode cet automne avec un t-shirt blanc basique coupe oversize. Il peut être acheté chez Zara pour 9,95 euros à tout moment de l’année – car c’est une pièce totalement intemporelle et très recherchée qui est toujours sur les étagères. Avec ce vêtement simple, l’influenceur parvient à souligner la présence du tablier et à en faire le point qui brille dans la tenue collégiale à bas prix.

La robe oversize et le t-shirt qui complètent le « look » de Susana Molina.

Pour moins de 40 euros vous pouvez avoir l’une des tenues les plus demandées de cette fin d’année. Une tenue simple, mais pleine de personnalité et de goût, qui rajeunit et est très facile à combiner avec toutes sortes de chaussures et autres accessoires. N’hésitez pas et obtenez-le.

[Más información: Paula Echevarría o el arte de dominar el ‘sporty-chic’: los ‘looks’ con los que conquista a sus ‘fans’]

Suivez les sujets qui vous intéressent