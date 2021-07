Le look ‘Cosmo Queens’ de Virginia Thicc vous laissera très impressionné – ‘Cosmo Queens’ Virginia Thicc

L’artiste drag NYC Virginia Thicc ne jouait à aucun jeu dans l’épisode de Cosmo Queens de cette semaine. Pendant des années, Virginia a fourni à ses fans sur IG et YouTube de nombreux ajustements de premier ordre, et sa transformation présentée ici était sans aucun doute une pour les livres. S’il vous plaît, laissez-nous tous prendre un moment de silence pour apprécier cette lèvre rouge impeccable, pailletée … merci.

Virginia n’a commencé à draguer qu’il y a quelques années, “J’ai toujours admiré les drag queens alors que j’ai grandi dans la vie nocturne en tant que gogo boy en Californie, mais j’avais toujours trop peur de l’essayer. Alors, quand j’ai déménagé à New York quelques années il y a des années, je me suis dit « Qu’est-ce que j’ai à perdre ? et je l’ai fait. Je suis immédiatement tombé amoureux de l’art et j’ai voulu perfectionner mon métier. ”

De toute évidence, chaque reine a besoin d’une bande-son solide et, heureusement, Virginia “a le goût musical d’une collégienne” (je veux dire, n’avons-nous pas tous de temps en temps?)

“Il y a 95% de chances que vous la surpreniez toujours en train de jouer sur une chanson pop actuelle. Plusieurs fois, c’est Dua Lipa. Mais de temps en temps, elle jette un peu de Nicki pour les Barbs.”

Si jamais vous voulez assister à l’une de ces performances pop, vous pouvez trouver cette reine au HappyFun Hideaway de New York le deuxième dimanche de chaque mois et chaque dimanche au bar XOXO de Hell’s Kitchen.

Annabel Iwegbue Annabel Iwegbue est une assistante éditoriale qui couvre le divertissement, la beauté, la mode et l’astrologie.

