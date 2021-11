Le look de l’aéroport de BTS V pour le voyage à LA en 2021 surnommé « une scène d’un film »

Les fans de BTS V ne peuvent pas en avoir assez du dernier look d’aéroport du membre. Le long trench-coat de Kim Taehyung et ses cheveux bruns doux à l’aéroport d’Incheon ont reçu plusieurs titres comme « une scène d’un film », « sculpture vivante » de K-media. Voici tout sur le dernier look d’aéroport de BTS V pour le voyage LA 2021 exploré.

Les Bangtan Boys nominés aux Grammy sont partis pour LA de l’aéroport d’Incheon le 17 novembre vêtus de tenues élégantes qui rencontreront les fans face à face lors d’un concert légendaire plus tard ce mois-ci et assisteront à l’AMA 2021 en tant que candidat sérieux pour l’« artiste de l’année » prix.

Alors que les fans ne pouvaient pas en avoir assez des looks emblématiques de l’aéroport des membres de BTS pour le voyage à LA 2021, c’est la promenade de Kim Taehyung à l’aéroport qui a obtenu le titre « une scène d’un film » des médias coréens.

Les légendes de Kmedia pour les articles 211117 de V sur l’aéroport sont comme « ça ressemble à une scène d’un film », « est-ce une personne ou une sculpture », « sur une piste avec un jus de fruit ».

Ils sont tellement fouettés pour le Kim Taehyung ! pic.twitter.com/vCjXCDRloM – BTS V News (@KTH_News) 17 novembre 2021

Le look de l’aéroport de Kim Taehyung pour le voyage à LA 2021 exploré

Kim Taehyung a fait étalage d’un élégant trench-coat beige et d’un Gucci Vegas Bit Loafer associé à un gilet vert en dessous pour son look d’aéroport le 17 novembre.

Le look beige signature de BTS V avec des cheveux bruns doux a fait jaillir les médias coréens, « est-ce une personne ou une sculpture? » Suivi par le doublage du look directement d’un « film ».

En plus du dernier look d’aéroport de Kim Taehyung atteignant les meilleurs discussions sur Twitter en quelques minutes, les fans ont également noté que le mocassin Gucci que portait BTS V était également épuisé après la diffusion de ses photos d’aéroport, véritablement la « fée à guichets fermés » de la K-pop.

Vérifiez sa promenade cinématographique à l’aéroport d’Incheon avec la musique orchestrale utilisée comme fond d’écran ci-dessous.

BTS V met à jour le selfie de vol de signature avec Jin, les fans disent « fondant »

BTS a également utilisé Twitter et l’application Weverse pour partager des mises à jour avec les fans avant de se rendre à LA. V a partagé son selfie emblématique « flou » avec Jin en écrivant : « ira et reviendra bien… et ira dès que possible. »

Les fans de BTS V se sont évanouis devant le look doux du crooner ‘Winter Bear’ comme l’un d’eux a écrit: « L’icône de la mode Kim Taehyung dans un long manteau marron a l’air à quel point il est doux! »

Un deuxième fan a partagé : « Le look doux de BTS V et Jin ! Vraiment fondant, venez bientôt à LA !

Quelque chose à propos de Kim Taehyung prenant tous les fans – vous pouvez voir la tendresse dans ses yeux. Cela fait vraiment longtemps. LE ROI DE LA MODE TAEHYUNG pic.twitter.com/hmFlW1ZQAh – VStreamTeam ⁷ (@VTeamBase) 17 novembre 2021

La mode aéroportuaire de BTS V au fil des ans a rendu les experts de la mode «obsédés». Découvrez quelques-uns des looks d’aéroport les plus discutés du chanteur de Billboard ici.

Jetez un œil à la vidéo de l’aéroport de BTS V ci-dessous.

