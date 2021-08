Le look décontracté de Mia Khalifa lui donne un air différent et séduisant

in

Le look décontracté de Mia Khalifa lui donne un look différent et séduisant | Instagram

La mannequin et femme d’affaires libanaise Mia Khalifa a partagé une photo dans ses histoires où elle porte un look décontracté, mais cette beauté n’arrête pas d’avoir l’air assez coquette.

Bien que ce ne soit pas l’une de ses photos les plus révélatrices, elle a sûrement plu à ses fans, car elle nous donne une perspective différente de la mannequin et actrice.

Mia khalifa Il est apparu sur une photo portant une large chemise blanche et un pantalon vert militaire, ainsi qu’une casquette noire.

Il y a eu plusieurs occasions où Khalifa n’a pas donné de photographies semblant fraîches et décontractées, que ce soit avec des vêtements serrés, un enseignement lâche ou sans trop enseigner, elle sera toujours considérée comme l’une des femmes les plus coquettes au monde.

Depuis 2015, sa popularité a commencé à décoller, grâce aux vidéos auxquelles elle a participé en tant qu’actrice, elle a commencé en 2014, mais après 3 mois, elle s’est retirée de l’industrie, devenant immédiatement une célébrité.

Dans l’image qu’il a partagée sur ses histoires Instagram il y a quelques heures, il pourrait avoir diverses réactions de la part de ses fans, qui soupirent continuellement en se souvenant de certaines de ses scènes lors de leur apparition dans des films pour adultes.