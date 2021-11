Le look du tapis rouge de Cardi B aux American Music Awards 2021 a fait tourner les têtes

La rappeuse Cardi B n’a jamais rencontré de tapis rouge qu’elle ne pourrait pas abattre, et son look haut de gamme pour les American Music Awards n’était pas différent. La chanteuse « WAP » a foulé le tapis rouge au Microsoft Theatre de Los Angeles dimanche soir vêtue de Schiaparelli de la tête aux pieds et elle a définitivement attiré l’attention. La tenue frappante comprenait une robe noire, un voile noir, un masque doré, des boucles d’oreilles dorées et des gants assortis, et ce look couture ne manquera pas de susciter des opinions bien arrêtées.

Cardi fait double emploi aux American Music Awards ce soir en tant qu’hôte et nominé. Elle est nominée pour trois prix : artiste hip-hop féminine préférée, vidéoclip préféré et chanson hip-hop préférée pour « Up ». Cardi a remporté 5 AMA jusqu’à présent au cours de sa carrière. Elle a partagé une photo de sa tenue de tapis rouge sur Twitter avant le spectacle, écrivant « Nous venons de commencer ici… »

Nous venons de commencer ici… .. @AMAs pic.twitter.com/xHFgmQzlPJ – iamcardib (@iamcardib) 22 novembre 2021

C’est la première fois que Cardi accueille les AMA, et elle a promis des choses folles à venir. « Si vous avez déjà aimé regarder mes anciennes vidéos ou si vous avez déjà aimé que je passe en direct comme vous l’avez vu, c’est ce que ça va donner », a-t-elle déclaré lors d’un récent épisode de Daily Pop d’E!. « C’est ce que je donne. Je me donne. »

Les fans de Cardi adoraient le look, remplissant ses mentions Twitter de louanges. « LES BASES NE COMPRENNENT PAS », a tweeté un fan. « Ce look est incroyable tu ATEE !! » jaillit un autre. « Ce masque m’a fait peur, ma fille, mais tu as définitivement fait une déclaration », a tweeté un autre fan honnête. « Je suis convaincu que Lil Kim a passé le flambeau à Cardi B en matière de mode parce que PERSONNE ne peut voir Cardi en matière de mode », a écrit un autre fan du look dramatique. « Toujours repousser les limites… les bases n’y arriveront jamais », a tweeté un autre. Cardi s’est bâti la réputation de faire des choix de mode audacieux et elle ne montre aucun signe d’arrêt.