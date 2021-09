Le look sans visage de Kim Kardashian au gala du Met 2021 va vous choquer

Elle a ensuite jailli de Salle Zuri sur E!’s Live From the Red Carpet que le créateur Thierry Mugler a passé huit mois à confectionner la mini-robe boutonnée, construite autour de l’inspiration d’une “fille californienne sortant de l’océan, sur le tapis rouge, mouillée, dégoulinante”. Le thème du bal 2019 était « Camp : Notes sur la mode ».

Kim avait précédemment expliqué qu’elle se sentait “nerveuse” lors de son premier gala du Met en tant que plus un de Kanye en 2013 alors qu’elle était enceinte de Nord Ouest. “Je ne connaissais personne et je suis sûr que personne ne voulait de moi là-bas lol”, a tweeté l’alun de KUWTK en mai 2019 à propos de sa robe Givenchy. “J’ai fait mon propre rouge à lèvres et la couleur est tellement mauvaise. Je suis rentré chez moi et j’ai pleuré d’insécurité, mais c’est l’un de mes looks préférés maintenant.”

En 2014, la star de la couverture de Vogue a été invitée seule et a qualifié de “rêve” de parcourir le célèbre tapis rouge en toute confiance. Cette année, Kim a repris son look du gala du Met 2017 d’une manière importante : en faisant une apparition en solo, sans Kanye.

Et cette année, Kim s’est encore surpassée dans une création Balenciaga. Revivez toutes les entrées audacieuses de Kim au Met Gala ci-dessous alors qu’elle ajoute au “Lexique” de la mode américaine ce soir.