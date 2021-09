Le look tapis rouge d’Amanda Gorman [PHOTOS] – WWD

in

Amanda Gorman a fait ses débuts au Met Gala.

Le poète national de la jeunesse lauréat, qui copréside le Met Gala 2021, est arrivé sur le tapis rouge vêtu d’une robe Vera Wang personnalisée qui fait référence à la Statue de la Liberté. Le look bleu cobalt a été conçu comme une mini-robe avec une traîne en tulle et des cristaux Swarovski. Le look de Gorman a été conçu par Jason Bolden.

“Je voulais que l’énergie et l’esprit de ma tenue tournent autour de l’Amérique accueillant le monde”, a déclaré Gorman à propos du look sur le tapis rouge du Met Gala.

Gorman a accessoirisé le tapis rouge avec une pochette conçue pour ressembler à un livre qui lit la phrase « Give Us Your Fated », qui fait référence au poème gravé sur la Statue de la Liberté.

Amanda Gorman au gala du Met 2021. Evan Agostini/Invision/AP

Elle a renforcé la référence à la Statue de la Liberté avec un casque à couronne de laurier Jennifer Behr, qui comportait des centaines de cristaux Swarovski sertis à la main.

D’après la couverture du tapis rouge du Met Gala d’E!, la robe a également été inspirée par une nuit étoilée.

Gorman fait ses débuts au Met Gala en tant que coprésidente aux côtés de Timothée Chalamet, Billie Eilish et Naomi Osaka pour le thème de l’année, “En Amérique : un lexique de la mode”.

La poétesse a été catapultée sous les projecteurs plus tôt cette année lorsqu’elle a interprété un poème original, “The Hill We Climb”, lors de l’investiture du président Joe Biden en janvier. Après l’inauguration, elle a signé avec IMG Models et a été choisie par Estée Lauder en tant que premier Global Changemaker de l’entreprise, où elle sera le visage de la marque tout en travaillant également sur sa nouvelle initiative d’alphabétisation, Writing Change.

