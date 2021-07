Le look violet d’Ester Exposito à Cannes rappelle Kendall Jenner

(.)

L’actrice a foulé le tapis rouge à l’ouverture de Cannes dans un ensemble de la la firme italienne Etro composé d’un haut licou violet et d’une jupe fluide en “V” assortie qui exposait son abdomen tonique. Elle a complété son look avec des bijoux Bulgari et sandales dorées à lanières.

En ce qui concerne son look beauté, la protagoniste d’Elite portait ses cheveux sur une colline équestre basse et polie. Des nuances dans les tons et des lèvres roses et des pommettes parfaitement cadrées qui stylisent votre visage.

CANNES, FRANCE – 06 JUILLET: Ester Exposito assiste à la projection et à la cérémonie d’ouverture d'”Annette” lors du 74e Festival de Cannes annuel le 06 juillet 2021 à Cannes, France. (Photo de Daniele Venturelli / WireImage) (.)

Exposito a foulé le tapis rouge avec des mannequins comme Bella Hadid Oui Candice Swanepoel et des acteurs comme Adam Pilote, Marion Cotillard, Jessica Chastain, Spike lee et le réalisateur Pedro Almodovar.