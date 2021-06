Le Los Angeles FC accueille le Houston Dynamo

19/06/2021 à 05:00 CEST

Dimanche prochain à 05h00 se jouera le match de la onzième journée de la Major League Soccer, qui mesurera à Los Angeles FC et à Dynamo de Houston dans le Stade Banc de Californie.

le Los Angeles FC a l’intention d’améliorer sa position au championnat après avoir subi une défaite contre lui La ville de New York dans le match précédent par un résultat de 1-2. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté deux des sept matchs disputés jusqu’à présent et ont réussi à marquer huit buts pour et neuf contre.

Du côté des visiteurs, le Dynamo de Houston perdu par le score de 3-2 lors du match précédent contre le Ville sportive de Kansas, ainsi il cherchera une victoire contre le Los Angeles FC pour fixer le cap du tournoi. À ce jour, sur les huit jeux que le Dynamo de Houston en Major League Soccer, il en a remporté trois avec un bilan de 11 buts marqués contre 12 encaissés.

Concernant la performance dans son stade, le Los Angeles FC il a gagné deux fois, il a été battu une fois et il a fait match nul une fois en quatre matchs joués jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Aux sorties, le Dynamo de Houston Il a perdu trois fois et a fait match nul une fois dans ses quatre matchs auxquels il a joué jusqu’à présent, qui sont des chiffres qui ne montrent pas un équilibre trop optimiste pour le match qui le mesurera. Los Angeles FC.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements au domicile du Los Angeles FC et les résultats sont de trois victoires et une égalité pour les locaux. De plus, les locaux ont un total de quatre matchs consécutifs sans défaite contre ce rival en Major League Soccer. La dernière fois qu’ils ont affronté le Los Angeles FC et le Dynamo de Houston dans la compétition, c’était en mai 2021 et le match s’est conclu par un match nul 1-1.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de trois points en faveur de la Dynamo de Houston. L’équipe de Bob Bradley Il arrive au match en neuvième position et avec huit points avant le match. En revanche, les visiteurs ont 11 points et occupent la cinquième position du tournoi.