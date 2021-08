Le Los Angeles FC accueille le LA Galaxy dans son fief

28/08/2021 à 01h00 CEST

Dimanche prochain à 01h00 se jouera le match de la vingt-neuvième journée de la Major League Soccer, dans lequel nous verrons la victoire à Los Angeles FC et à Galaxie dans le Stade Banc de Californie.

Les Los Angeles FC Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la vingt-neuvième journée après avoir subi une défaite contre lui Whitecaps de Vancouver dans le match précédent par un résultat de 2-1. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté six des 20 matches disputés jusqu’à présent en Major League Soccer, avec une séquence de 25 buts pour et 28 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le LA Galaxie a subi une défaite contre le Tremblements de terre de San José lors du dernier match (1-2), il espère donc mettre un terme à sa séquence de défaites et réorienter sa carrière dans la compétition. À ce jour, sur les 21 matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté 11 et ajoute un chiffre de 32 buts encaissés à 31 en faveur.

En référence à la performance locale, le Los Angeles FC Il a réalisé un bilan de quatre victoires, deux défaites et quatre nuls en 10 matchs disputés dans son stade, ce qui montre qu’il perd des points à domicile, donnant aux visiteurs la possibilité d’obtenir des résultats positifs. Dans le rôle de visiteur, le LA Galaxie ils ont gagné quatre fois et ont été battus quatre fois en neuf matchs jusqu’à présent, ce qui en fait un adversaire assez puissant à l’extérieur que les hôtes devront affronter.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Stade Banc de Californie et le bilan est une défaite et deux nuls en faveur de la Los Angeles FC. Le dernier affrontement entre les Los Angeles FC et le Galaxie Cette compétition s’est jouée en mai 2021 et s’est terminée sur un résultat 2-1 en faveur des visiteurs.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de neuf points en faveur de la LA Galaxie. Les Los Angeles FC Il arrive à la rencontre avec 23 points à son casier et occupant la neuvième place avant le match. Pour sa part, LA Galaxie il a 32 points et se classe quatrième du tournoi.