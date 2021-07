Le Los Angeles FC accueille le Real Salt Lake

17/07/2021 à 04:30 CEST

Dimanche prochain à 04h30 se jouera le match du dix-huitième tour de la Major League Soccer, dans lequel nous verrons le Los Angeles FC et à Véritable lac salé dans le Stade Banc de Californie.

le Los Angeles FC Il arrive avec impatience pour le dix-huitième tour après avoir remporté ses deux derniers matchs 0-2 et 0-1, le premier contre lui Austin FC loin de chez lui et le second contre lui Véritable lac salé à domicile. De plus, les hôtes ont remporté cinq des 12 matches disputés à ce jour en Major League Soccer avec un chiffre de 15 buts pour et 12 contre.

Du côté des visiteurs, le Véritable lac salé Il a remporté la victoire contre le Whitecaps de Vancouver lors de leur dernier match de la compétition (0-4), avec des buts de Rusnak, Kreilach Oui juillet, il entend donc maintenir sa séquence de victoires dans le stade de la Los Angeles FC. Avant ce match, le Véritable lac salé il avait remporté quatre des 11 matchs disputés en Major League Soccer cette saison et a accumulé un chiffre de 12 buts encaissés contre 18 en sa faveur.

En référence aux résultats en tant que local, le Los Angeles FC Il a réalisé un bilan de trois victoires, une défaite et deux nuls en six matchs disputés dans son terrain, indiquant qu’il devra faire un effort lors de cette rencontre s’il ne veut pas perdre plus de points dans son stade. Aux sorties, le Véritable lac salé ils ont gagné deux fois et ont été battus une fois lors de leurs quatre matchs, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade Banc de Californie, obtenant ainsi deux victoires et une défaite en faveur de la Los Angeles FC. La dernière fois qu’ils ont affronté le Los Angeles FC et le Véritable lac salé Dans cette compétition, c’était en juillet 2021 et le match s’est terminé sur un résultat de 0-1 pour les locaux.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de deux points en faveur de la Los Angeles FC. A ce moment, le Los Angeles FC il compte 18 points et est en cinquième position. De son côté, l’équipe visiteuse est sixième avec 16 points.