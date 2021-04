Le Los Angeles FC accueille les Sounders de Seattle lors de la deuxième journée

24/04/2021 à 13:31 CEST

Dimanche prochain à 00h00 se jouera le match de la deuxième journée de Major League Soccer, dans lequel nous verrons le Los Angeles FC et à Sounders de Seattle dans le Stade Banc of California.

le Los Angeles FC fait face avec optimisme pour le match de la deuxième journée après avoir remporté le Austin FC dans le Stade Banc of California 2-0, avec des buts de Baird Oui Cifuentes.

Pour sa part, Sounders de Seattle Il a remporté la victoire contre le Minnesota United lors de leur dernier match de la compétition (4-0), avec autant de Ruidíaz, Chasseur Oui Paul, il espère donc répéter le résultat, cette fois dans le stade de Los Angeles FC.

Concernant les résultats à domicile, le Los Angeles FC a gagné jusqu’à présent dans leur seul match joué à ce poste.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements au domicile du Los Angeles FC et les résultats sont trois victoires et une défaite en faveur de l’équipe locale. Le dernier match auquel ils ont joué Los Angeles FC et le Sounders de Seattle Dans cette compétition, elle a eu lieu en novembre 2020 et s’est terminée sur un résultat de 3-1 pour les visiteurs.

De plus, les deux équipes sont à égalité à trois points au classement de la Major League Soccer, donc le match peut être une bonne occasion de briser les tableaux. L’équipe qui agira en tant que locale, la Los Angeles FC, est le deuxième, tandis que les visiteurs occupent la première place.