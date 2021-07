Le Los Angeles FC ajoute trois points supplémentaires contre le Real Salt Lake (2-1)

in

18/07/2021 à 6h30 CEST

le Los Angeles FC a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-1 contre lui Véritable lac salé ce dimanche dans le Stade Banc de Californie. le Los Angeles FC Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Austin FC (0-2) et l’autre devant Véritable lac salé (0-1). En ce qui concerne l’équipe de l’Utah, le Véritable lac salé a remporté 0-4 son dernier match du tournoi contre Whitecaps de Vancouver. Avec ce résultat, l’équipe de Los Angeles est cinquième à l’issue du duel, tandis que le Véritable lac salé est sixième.

La première équipe à marquer était l’équipe de Los Angeles, qui a fait ses débuts dans la lumière grâce à un but de Rossi à la 10e minute. Véritable lac salé par un but de Herrera à 18 minutes, terminant ainsi la première période sur le score de 1-1.

Dans la seconde moitié est venu le but pour lui Los Angeles FC, en profitant de l’occasion pour franchir les filets de son rival avec un but de Bougie à la 79e minute, mettant fin à la confrontation avec un résultat final de 2-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Los Angeles FC a donné accès à Palais, duc Bryce Oui Baird pour Edwards, Bénédiction Oui Rossi, Pendant ce temps, il Véritable lac salé a donné accès à nick besler, Bois Oui juillet pour Ruiz, Kreilach Oui Meram.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes, un pour Murillo, du Los Angeles FC et quatre pour Everton, Kreilach, Herrera Oui nick besler, de l’équipe de l’Utah.

Avec cette victoire, l’équipe de Bob Bradley classé cinquième avec 21 points, en mesure de se qualifier pour un KO pour le championnat, à la fin du match, tandis que l’équipe menée par Freddy Juarez il s’est classé sixième avec 16 points, également au lieu de se qualifier pour une place en séries éliminatoires pour le titre.

Au tour suivant de la Major League Soccer, les deux Véritable lac salé comme lui Los Angeles FC jouera un nouveau match contre lui LA Galaxie et le Bois de Portland respectivement.

Fiche techniqueLos Angeles FC :Romero, Murillo, Segura, Farfan, Moon Hwan Kim, Atuesta, Edwards (Palacios, min.75), Blessing (Bryce Duke, min.76), Cifuentes, Rossi (Baird, min.88) et VelaVéritable lac salé :Ochoa, Marcelo Silva, Glad, Toia, Herrera, Everton, Ruiz (Nick Besler, min.66), Kreilach (Wood, min.66), Rusnák, Meram (Julio, min.66) et MéndezStade:Stade Banc de CalifornieButs:Rossi (1-0, min. 10), Herrera (1-1, min. 18) et Vela (2-1, min. 79)