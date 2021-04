Le Los Angeles FC bat l’Austin FC 2-0

18/04/2021 à 02:04 CEST

le Los Angeles FC a commencé par une victoire 2-0 sur le Austin lors de son premier match de Major League Soccer, qui a eu lieu ce dimanche au Stade Banc of California. Avec ce résultat, l’équipe de Los Angeles est deuxième avec trois points et le Austin FC douzième sans points dans le casier après le match.

Au cours de la première période, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de buts, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe de Los Angeles, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Baird dans la minute 61. Après un nouveau coup augmenté le score du Los Angeles FC, qui s’est distancé à travers un peu de Cifuentes dans les derniers instants du match, en particulier en 91, mettant ainsi fin au match avec un résultat de 2-0.

C’était un jeu avec plusieurs mouvements sur les bancs. le Austin a donné accès à Stroud, Gallagher, Kolmanic, Fagundez Oui Manneh pour La mise en réseau, Hoesen, Transpiration, Pochettino Oui Dominguez et par le Los Angeles FC il a été remplacé Opoku, Edwards, Cifuentes Oui Ginella pour Bougie, Baird, Kaye Oui Danny Musovski.

Fiche techniqueLos Angeles FC:Sisniega, Segura, Murillo, Palacios, Blackmon, Atuesta, Kaye (Cifuentes, min.75), Blessing, Baird (Edwards, min.75), Danny Musovski (Ginella, min.81) et Vela (Opoku, min.22)Austin FC:Stuver, Besler, Romaña, Sweat (Kolmanic, min 70), Nick Lima, Ring, Pochettino (Fagundez, min 70), Pereira, Domínguez (Manneh, min 87), Hoesen (Gallagher, min 59) et Redes (Stroud, min. 59)Stade:Stade Banc of CaliforniaButs:Baird (1-0, min. 61) et Cifuentes (2-0, min. 91)