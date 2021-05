Le Los Angeles FC bat les Colorado Rapids

23/05/2021 à 06:36 CEST

le Los Angeles FC a gagné 2-1 contre Colorado Rapids lors du match disputé ce dimanche dans le Stade Banc of California. le Los Angeles FC est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Sounders de Seattle par un score de 2-0. Pour sa part, Colorado Rapids a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui Houston Dynamo et le Minnesota United, 3-1 et 3-2 respectivement et a eu une séquence de trois victoires consécutives. Avec ce résultat, l’équipe de Los Angeles est neuvième, tandis que le Colorado Rapids Il est cinquième après la fin du match.

La première équipe à marquer a été la Los Angeles FC, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Rossi à la 15e minute. Après un nouveau jeu, l’équipe de Los Angeles a augmenté le score, augmentant l’écart, le portant à 2-0 avec un double but de Rossi à la 33e minute, concluant la première mi-temps avec un 2-0 dans la lumière.

La deuxième période a commencé de manière favorable pour l’équipe de Denver, qui a réduit les différences avec un peu de Quartiers quelques instants après la reprise du match, plus précisément à la minute 50. Enfin, l’affrontement s’est terminé par un score de 2-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Los Angeles FC a donné accès à Danny Musovski, Bénédiction, Moon Hwan Kim Oui Farfan pour Bougie, Baird, Cifuentes Oui Palais, Pendant ce temps, il Colorado Rapids a donné accès à Jonathan Lewis, Shinyashiki Oui Benezet pour Quartiers, Abubakar Oui Bassett.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes, l’un d’eux au Los Angeles FC (Cifuentes) et un à Colorado Rapids (Jonathan Lewis).

Pour le moment, le Los Angeles FC est laissé avec huit points et le Colorado Rapids avec 10 points.

Au prochain tour de la Major League Soccer, les deux Colorado Rapids comme lui Los Angeles FC jouera un nouveau match contre lui FC Dallas et le La ville de New York respectivement.

Fiche techniqueLos Angeles FC:Sisniega, Segura, Murillo, Palacios (Farfan, min.88), Blackmon, Atuesta, Kaye, Vela (Danny Musovski, min.60), Cifuentes (Moon Hwan Kim, min.78), Rossi et Baird (Blessing, min. 78)Colorado Rapids:Yarbrough, Trusty, Wilson, Abubakar (Shinyashiki, min.74), Rosenberry, Kellyn Acosta, Price, Vines, Barrios (Jonathan Lewis, min.63), Rubio et Bassett (Benezet, min.80)Stade:Stade Banc of CaliforniaButs:Rossi (1-0, min.15), Rossi (2-0, min.33) et Barrios (2-1, min.50)