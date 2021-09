Le Los Angeles FC profite de la seconde mi-temps pour battre l’Austin FC (1-2)

16/09/2021 à 5h06 CEST

Les Los Angeles FC joué et gagné 1-2 le match de jeudi dernier dans le Stade Q2. Les Austin FC est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 3-0 lors du match précédent contre Dynamo de Houston. De la part de l’équipe de Los Angeles, le Los Angeles FC a remporté le Véritable lac salé par 3-2 et auparavant il l’a fait aussi, contre Ville sportive de Kansas 4-0. Grâce à ce résultat, l’équipe de Los Angeles est sixième, tandis que le Austin Il est treizième à la fin du match.

Au cours de la première période, aucune équipe n’a réussi à marquer, les joueurs ont donc quitté le terrain avec le même 0-0 initial.

Dans la deuxième partie, la chance est venue pour lui Los Angeles FC, qui en a profité pour ouvrir le score d’un but sur penalty de Arango à la 58e minute. Mais plus tard, l’équipe de Los Verdes a fait match nul, établissant 1-1 grâce à un but de Fagundez à 67 minutes. Cependant, l’équipe de Los Angeles à 82 minutes a avancé son équipe au moyen d’un but de Danny Mousovski, concluant la confrontation avec un résultat final de 1-2.

Dans le chapitre sur les changements, le Austin de Josh Wolff soulagé La mise en réseau, Pereira, Gallagher, Djitté et Jiménez pour Stroud, Sébastien berhalter, Fagundez, Dominguez et Cascante, tandis que le technicien du Los Angeles FC, Bob Bradley, a ordonné l’entrée de Palais, Danny Mousovski, duc Bryce et Harvey fournir Edwards, Chrysostome, Farfan et Rodriguez.

L’arbitre a sanctionné quatre joueurs d’un carton jaune. Il a montré deux cartons jaunes à Stroud et Cascante, du Austin et deux à Chrysostome et Danny Mousovski du Los Angeles FC.

Avec 33 points, le Los Angeles FC classé sixième, avec une place qualificative pour une place en séries éliminatoires pour le titre du classement à la fin du match, tandis que le Austin FC il a été placé à la treizième place avec 19 points.

Le lendemain le Austin FC sera mesuré avec le Tremblements de terre de San José, tandis que l’équipe de Los Angeles jouera son match contre Bois de Portland.

Fiche techniqueAustin FC :Stuver, Romaña, Cascante (Jiménez, min.87), Kolmanic, Nick Lima, Ring, Sebastian Berhalter (Pereira, min.63), Driussi, Fagundez (Gallagher, min.76), Stroud (Redes, min.46) et Domínguez (Djitte, min.86)Los Angeles FC :Romero, Fall, Murillo, Farfan (Bryce Duke, min.75), Kim Moon-Hwan, Crisostomo (Danny Musovski, min.75), Cifuentes, Ginella, Edwards (Palacios, min.66), Arango et Rodríguez (Harvey, min.88)Stade:Stade Q2Buts:Arango (0-1, min. 58), Fagundez (1-1, min. 67) et Danny Musovski (1-2, min. 82)