Le Los Angeles FC s’impose 3-2 contre le Real Salt Lake

13/09/2021 à 6h36 CEST

Les Los Angeles FC a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 3-2 contre lui Véritable lac salé ce lundi dans le Stade Banc de Californie. Les Los Angeles FC Il est arrivé au match avec un esprit renforcé après avoir remporté une victoire 4-0 contre le Ville sportive de Kansas. Pour sa part, Véritable lac salé est venu de battre 3-2 à FC Dallas lors du dernier match organisé. Avec cette défaite, l’équipe d’Utah était en septième position après la fin du match, tandis que le Los Angeles FC est huitième.

La rencontre a commencé de façon positive pour lui Los Angeles FC, qui a ouvert le tableau d’affichage grâce au succès de Arango instants après le début du match, à la minute 1. Cependant, le Véritable lac salé a réussi le match nul établissant le 1-1 grâce à un but de Kreilach à la 28e minute. Cependant, l’équipe de Los Angeles a pris l’avantage à la 30e minute avec un deuxième but de Arango, concluant la première mi-temps avec le résultat de 2-1.

La seconde moitié de la confrontation a commencé d’une manière imbattable pour l’équipe d’Utah, qui a mis les tables grâce à un but de juillet quelques minutes après le début de la seconde mi-temps, en particulier à la 48e minute. Los Angeles FC au moyen d’un but à sa porte Datkovi & cacute; à la 59e minute, mettant fin au temps établi avec le résultat de 3-2.

Dans le chapitre sur les changements, le Los Angeles FC de Bob Bradley soulagé Palais, Kim Moon Hwan, Cifuentes, Farfan et Chrysostome pour Edwards, Bénédiction, duc Bryce, Danny Mousovski et Arango, tandis que le technicien du Véritable lac salé, Freddy Juarez, a ordonné l’entrée de Menendez, Mendez, Meram et Ruiz fournir Chang, Toia, nick besler et juillet.

L’arbitre a averti par un carton jaune de Edwards, duc Bryce et Ibeagha par le Los Angeles FC déjà Datkovi & cacute; et Everton par l’équipe de l’Utah.

Après ce match, les deux équipes étaient à égalité à 30 points et se sont classées huitièmes (Los Angeles FC) et septième position (Véritable lac salé).

Au tour suivant de la Major League Soccer, les deux Véritable lac salé comme lui Los Angeles FC jouera un nouveau match contre lui Tremblements de terre de San José et le Austin FC respectivement.

Fiche techniqueLos Angeles FC :Romero, Murillo, Mamadou Fall, Ibeagha, Atuesta, Ginella, Bryce Duke (Cifuentes, min. 57), Edwards (Palacios, min. 46), Blessing (Kim Moon-Hwan, min. 57), Arango (Crisostomo, min. 90) et Danny Musovski (Farfan, min.73)Véritable lac salé :Ochoa, Holt, Glad, Toia (Méndez, min.72), Datkovi & cacute ;, Everton, Nick Besler (Meram, min.72), Kreilach, Rusnák, Chang (Menéndez, min.62) et Julio (Ruiz, min. .81 )Stade:Stade Banc de CalifornieButs:Arango (1-0, min. 1), Kreilach (1-1, min. 28), Arango (2-1, min. 30), Julio (2-2, min. 48) et Datkovi & cacute; (3-2, min 59)