Le Lotus Blanc est aussi ignorant des Hawaïens autochtones que de ses personnages

Les spoilers suivent pour le premier opus de The White Lotus.

En tant que personne née et élevée à Hawaï, il existe certaines chansons folkloriques autochtones hawaïennes qui se sentent capables de voyager dans le temps. Des mélodies vives qui me transportent jusqu’au camion blanc de mon père alors qu’il me ramène chez moi après un entraînement de volley-ball, assis dans la circulation pare-chocs contre pare-chocs, son jean strié de ciment sec. Ou attendre les coulisses pour danser lors des compétitions de keiki hula, l’air bourdonnant de tubéreuse et d’hibiscus.

La principale de ces chansons est “Hawai’i Aloha”. Familier de tous ceux qui ont grandi à Hawaï, l’hymne vénéré des autochtones hawaïens est chanté en masse, nos mains entrelacées, à la fin des concerts et des rassemblements officiels. ‘Oli ē! ‘Oli ē! Une déclaration de ce que signifie être local.

Une version a cappella chantée par The Rose Ensemble clôt le deuxième épisode de The White Lotus, la comédie sombre de HBO sur les riches touristes américains en vacances dans un complexe de luxe à Hawaï. La série limitée de six épisodes a été acclamée par la critique pour se moquer des excès des ultra-riches, son humour se gorgeant de sarcasme et d’esprit.

Ainsi, lorsque « Hawaii Aloha » est utilisé pour marquer un montage poignant juste avant le générique, il ressemblait à la rare tentative de sincérité de la série: le directeur du complexe, un toxicomane en convalescence joué par Murray Bartlett, fait une rechute, tandis qu’un malheureux adolescent (Fred Hechinger) en vacances au complexe est témoin d’une baleine qui saute dans l’eau et que quelque chose en lui fleurit. E Hawai’i e ku’u one hānau e, la chanson commence, ou “O Hawai’i, ô sables de ma naissance.” Ma réaction a été viscérale: un coup de poing dans les tripes de nostalgie, suivi d’excitation qu’un spectacle se déroulant à Hawaï présentait de la musique hawaïenne.

Mais dès le deuxième couplet, j’ai commencé à me tortiller. C’était un sentiment troublant qui m’a suivi tout au long de la série, chaque fois que j’entendais « Aloha ‘Oe », ou « Hukia Mai A » de Kapona Beamer ou « Ohi’a Hua Palaku » de The Sunday Manoa. Ces chansons ont été utilisées comme contrepoints à la chanson thème et à la partition percussive du compositeur Cristobal Tapia de Veer, qui illumine avec brio les tensions sociales qui couvent tout au long du spectacle. (Il a décrit ses compositions instrumentales vrombissantes comme « Hawaiian Hitchcock ».) En revanche, des chansons folkloriques hawaïennes apaisantes sont utilisées par intermittence comme soupapes de libération, une manière d’évoquer la notion d’un Hawaï idyllique. Mais ayant grandi ici, entendre ces chansons dans ce contexte incarnait pour moi un autre type de tension : comment Hawaï est souvent à la fois vénéré et effacé lorsqu’il est interprété à travers une lentille étrangère.

Une partie de ma confusion n’était pas toujours de comprendre les intentions de la série ; dans une série censée faire la satire du privilège blanc, utilisait-il de la musique hawaïenne pour faire la bande-son des épiphanies spirituelles de touristes autorisés, censé être ironique ? Ou était-il conçu comme un méta-commentaire sur la consommation par le continent de la terre, de la culture et des peuples indigènes ? Le spectacle est-il aussi conscient de lui-même ? Si ce n’est pas le cas (et si vous devez demander, la réponse est probablement non), The White Lotus a un autre ensemble de problèmes à résoudre, en utilisant la musique folklorique hawaïenne de la même manière qu’il utilise ses quelques caractères natifs hawaïens : en tant que dispositifs à intrigue creuse en service d’éclairer la vie intérieure des protagonistes majoritairement blancs de la série.

Il y a deux personnages locaux utilisés pour réserver le spectacle. La première est une timide stagiaire White Lotus nommée Lani (Jolene Purdy), qui entre en travail au milieu de son premier quart de travail; elle ne veut pas quitter son travail parce qu’elle a besoin d’argent. Après avoir accouché dans le bureau du directeur de l’hôtel, elle disparaît, mais la perturbation accomplit un point crucial de l’intrigue – envoyant son patron (Bartlett) dans une cintreuse alimentée par la drogue. Le second est un bellhopeur et interprète luau nommé Kai (Kekoa Kekumano), qui commence une aventure avec une invitée nommée Paula (Brittany O’Grady). Leur relation est l’occasion pour la série d’explorer les problèmes de la colonisation d’Hawaï, ce qu’elle ne fait que tièdement, via une conversation guindée qui se sent à côté du reste du dialogue de la série.

La conversation de Kai et Paula se déroule sur la plage au crépuscule, leurs visages recouverts d’ombre, juste après que le couple ait émergé, passionnément, de l’océan. Nous en sommes à quatre épisodes, mais c’est la première fois que nous entendons vraiment Kai parler, et il se sent nostalgique. Il raconte à Paula son enfance passée à cueillir des coquillages, à nourrir des cochons et à tirer du taro – un pastiche hawaïen 101 si basique que je m’attendais presque à ce qu’il se lance dans une danse du feu spontanée. Paula rigole : “Tu es tellement réelle.”

D’une manière ou d’une autre, la conversation tourne vers un vague résumé de CliffsNotes sur la façon dont la terre hawaïenne a été volée. Kai utilise des mots hawaïens comme lo’i et konohiki, comme si Paula savait ce qu’ils signifient. Le roi Kamehameha est évoqué, dénué de tout contexte. Kai est un symbole maladroit et paresseux du colonialisme à un moment qui aurait pu prendre davantage soin d’humaniser ce que signifie être un hawaïen natif vivant à Hawaï moderne.

Ailleurs, les locaux apparaissent comme du fourrage exotique et les indigènes naïfs pour favoriser l’illumination des personnages blancs. Prenez une scène incroyable où le personnage de Hechinger, Quinn, un joueur de 16 ans qui développe une relation spirituelle avec la nature, regarde un groupe d’habitants pagayer dans leur canoë. « Aloha ‘Oe », l’hymne hawaïen populaire écrit par la reine Lili’uokalani, est la bande originale de son admiration.

Le lendemain, Quinn s’approche des cinq pagayeurs qui, comme le font stéréotypé les autochtones accueillants, l’invitent dans le canot. “Mec, toi un haole lent”, taquine l’un avec son accent pidgin, juste pour que vous sachiez qu’il est vraiment local, alors que Quinn a du mal à embarquer. Je ne sais pas si la série s’en rend compte, mais la scène – imitant toutes les représentations cinématographiques ringardes d’Hawaï, de North Shore à 50 First Dates – est l’une des meilleures prétentions de The White Lotus à la satire.

Comparés aux touristes, dont nous suivons la vie avec un examen minutieux, les habitants du Lotus blanc sont réduits en pièces. Cette disparité reflète les réalités actuelles auxquelles sont confrontés les résidents d’Hawaï, dont beaucoup ont le sentiment d’être traités comme secondaires par rapport aux besoins des visiteurs. En juillet, une sécheresse à Maui a entraîné des pénuries d’eau pour les habitants de l’arrière-pays de Maui, que les responsables du comté ont menacés d’une amende de 500 $ pour avoir utilisé l’eau pour des activités non essentielles, comme arroser leurs pelouses ; pendant ce temps, l’utilisation de l’eau dans les centres de villégiature et les hôtels est restée incontrôlée.

Depuis la réouverture au tourisme, les cas de Covid-19 à Hawaï ont monté en flèche. Il y a un mois, l’État enregistrait en moyenne 50 nouveaux cas par jour, mais avec des touristes visitant des nombres pré-pandémiques, ce nombre est passé à 541. Les hôtels sont à nouveau à pleine capacité, laissant les patients Covid locaux sans chambres dans lesquelles mettre en quarantaine.

Ce n’est pas que The White Lotus ne réussit pas de manière hilarante à illustrer les maux du privilège blanc et de la consommation. Lorsque le personnage d’O’Grady exprime son dégoût de devoir regarder des danseurs indigènes hawaïens se produire sur un terrain qui leur a été volé, elle se heurte à un riche haussement d’épaules blanc. “De toute évidence, l’impérialisme était mauvais”, répond le personnage de Steve Zahn, un père triste, au cours du dîner. « Mais c’est l’humanité. Bienvenue dans l’histoire. Bienvenue en Amérique.” En raclant l’impérialisme, Le Lotus Blanc mime un centre moral mais n’engage jamais le sujet au-delà d’un simple geste. Comment le pourrait-il, alors que les habitants et les Kānaka Maoli ne sont représentés que dans une seule dimension ?

Le showrunner Mike White est certainement conscient de la dynamique sociale compliquée en jeu dans un endroit comme Hawaï. Après avoir réalisé Enlightened, l’émission culte de HBO mettant en vedette Laura Dern, il a acheté une maison à Hanalei, Kauai. Comme il l’a récemment déclaré au New Yorker :

Mark Zuckerberg y a sa place. Et je serais, comme, Ugh, ces gars-là. Ils possèdent le monde ! Et puis j’étais, comme, je suis ce gars. Les gens qui y vivent [in Hanalei] et y ont vécu toute leur vie, ils sont tous déplacés. Et c’est un endroit assez petit pour que vous puissiez en quelque sorte tout garder dans votre tête d’une manière que vous ne pouvez pas dans un endroit comme LA C’est un endroit complexe, et je n’avais pas l’impression de pouvoir raconter l’histoire du natif Les Hawaïens et leurs luttes pour mener certaines de leurs batailles, mais j’avais l’impression que je pouvais en quelque sorte y arriver de la façon dont je l’ai vécu.

Cette expérience – un showrunner hollywoodien blanc estimé vivant à temps partiel à Hawaï – est révélatrice du point de vue de The White Lotus. Il est bon de connaître ses limites, mais quel succès peut avoir un morceau de satire s’il reproduit les structures de pouvoir mêmes qu’il prétend satiriser ? Les émissions de télévision de prestige qui prennent le privilège pour égérie ne manquent pas. Mais imaginez si plus on prenait au sérieux ceux qui portent le poids de ce privilège.

Mitchell Kuga est un écrivain indépendant vivant à Honolulu.