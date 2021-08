Le lotus blanc révèle enfin qui a quitté le paradis dans un cercueil

in

En fait, être directeur d’hôtel était l’une des dernières options d’Armond pour commencer. Selon Bartlett, il y a une scène supprimée dans laquelle Armond révèle qu’il a déjà aspiré à être acteur, mais, évidemment, les choses ne se sont pas passées comme prévu.

Au lieu de cela, cette greffe australienne se retrouve “consumée” par sa vie de directeur de l’hôtel White Lotus, où il est “passé à l’essoreuse”.

Dans une certaine mesure, dit Bartlett, Armond est capable de satisfaire la partie théâtrale de lui-même en devenant « un showman » dans son travail.

“Mais il a une sorte de rêve non réalisé de vouloir être acteur”, poursuit Bartlett. “Et donc, il y a une certaine frustration et une sorte de rêves brisés, je suppose, en ce qui concerne sa vie ici … C’est en quelque sorte devenu son monde et sa vie. Donc, je pense, c’est pourquoi il s’écrase dur. “