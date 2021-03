«  Le lotus de Narendra Modi ne peut pas fleurir ici  »: Seeman, l’homme surnommé Bal Thackeray du Tamil Nadu

Naam Tamilar Katchi chef Seeman

Élection du Tamil Nadu 2021: Dans la politique étoilée du Tamil Nadu, il y a un nom – le Naam Tamilar Katchi – qui étend tranquillement sa base dans l’État largement divisé en deux blocs électoraux – DMK et AIADMK. Alors que la majorité des votes peut tourner autour de deux partis dominants qui étaient autrefois dirigés par deux titans – M Karunanidhi et J Jayalalitha – des partis plus petits ont continué à germer dans l’État en présence d’un vide politique. Cependant, il y a une différence flagrante entre les parties – AMMK de TTV Dhinakaran, MNM de Kamal Haasan – qui est apparue récemment et Naam Tamilar Katchi (NTK). Alors que les anciens, gardant à l’esprit l’arithmétique politique, se sont alliés aux autres, NTK dirigé par Seeman n’a jamais rejoint d’alliance, quelle que soit la direction du vent. Cette fois aussi, Seeman a présenté des candidats dans les 234 circonscriptions du Tamil Nadu. Autrefois adepte de l’idéologie et de l’athéisme Periyar, Seeman parle maintenant du nationalisme tamoul. Ses affiches avec vibhooti sur le front, ses visites au temple et le virage serré vers une identité tamoule puritaine lui ont valu le titre de «Bal Thackeray du Tamil Nadu».

Le NTK de Seeman a élargi sa base de 1 pour cent en 2016 à 4 pour cent en 2019. Lors de l’élection de l’Assemblée de 2016, le total des votes du NTK était de 460.089, qui sont passés à 16,45.222 lors des élections de 2019 à Lok Sabha. Il n’a toutefois remporté aucun siège à l’une ou l’autre des élections. S’exprimant sur ses candidats dans les sondages de l’assemblée, Seeman a déclaré à The Indian Express que ses dirigeants n’avaient pas besoin de dépenser plus de Rs 2 ou 3 lakh chacun. Le NTK, a-t-il dit, lève des fonds auprès des gens et a obtenu 15 lakh de roupies grâce au crowdsourcing. Il a ajouté que ses candidats étaient des personnes à qui on avait refusé une place dans la politique populaire. Cinquante pour cent des candidats du NTK sont des femmes, 13 musulmans, 55 dalits et un brahmane.

Les sondages d’opinion prédisent un avantage pour DMK dirigé par MK Staline, qui prend le pouvoir AIADMK-BJP. Seeman était autrefois considéré comme proche de M Karunanidhi (à ses débuts) et J Jayalalithaa. Seeman dit à IE que le NTK n’a jamais pensé à s’aligner avec le DMK ou l’AIADMK, ni même avec les nouveaux partis de Dhinakaran ou Kamal Haasan. Il dit qu’il avait besoin d’une liberté absolue pour lutter pour la liberté des sections les plus faibles et s’il s’associe aux partis puissants, cela ne serait pas utile aux pauvres. «Mon objectif n’est pas de faire de Kamal ou de TTV le ministre en chef», dit-il à IE.

Sur le BJP essayant de s’étendre au Tamil Nadu, Seeman dit que le parti safran ne serait même pas dans l’État si Jayalalithaa était vivant et qu’il n’aboutirait toujours à rien. Le BJP, dit-il, devra chevaucher l’AIADMK. « Ils sont la plus grande fête en Inde, pourquoi ne participent-ils pas seuls comme moi? » il demande. «L’idéologie hindutva n’est pas dans nos gènes. Nous les combattons depuis environ 3000 ans, depuis l’époque de Nedunjcheliyan I (un roi Pandya) et Cheran Senguttuvan (un dirigeant populaire Chera de l’ère Sangam). Le lotus de Narendra Modi ne peut donc pas fleurir ici. Même si Nadda (chef du BJP) effectue 100 visites au Tamil Nadu, leurs votes seront inférieurs à NOTA », déclare Seeman à IE.