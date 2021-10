Le loup de Wall Street a rejoint l’engouement pour le NFT, s’est engagé à ne jamais le quitter

L’espace de la crypto-monnaie a vu de nombreuses personnalités éminentes qui sont passées de la critique à la rejoindre des années plus tard. Jordan Belfort, qui avait l’habitude de dénigrer le bitcoin mais a prédit plus tard qu’il toucherait 100 000 $, est désormais un fervent partisan de l’industrie des jetons non fongibles.

Les NFT ont attiré l’attention de nombreuses célébrités en dehors de l’espace des crypto-monnaies au cours de la dernière année. Des individus comme Tom Brady, Steph Curry, Eminem et Paris Hilton, à des organisations géantes comme Marvel Studios, DC, New York Knicks, et plus encore, ont tous pris le train sous une forme ou une autre. Le dernier à tremper ses orteils est le soi-disant Loup de Wall Street, Jordan Belfort. Il a exprimé son étonnement devant l’espace dans un récent tweet et a juré de ne jamais le quitter.

WOW! J’AIME NFT TWITTER ! ET MAINTENANT QUE JE SUIS ICI, JE NE PARS PAS !

gn – Jordan Belfort (@wolfofwallst) 25 octobre 2021

C’est quelque peu intriguant venant de Belfort en raison de son passé. Il a profité de chaque occasion pour s’en prendre à la principale crypto-monnaie et au reste de l’industrie il y a des années. En 2018, alors que la plupart des jetons étaient dans un marché baissier et que le bitcoin avait perdu plus de la moitié de sa valeur en USD en quelques mois, il a puisé dans son passé et a déclaré que le paysage BTC lui rappelait l’époque où lui et son entreprise avaient l’habitude d’escroquer. personnes. De plus, il a exhorté les investisseurs qui voulaient entrer parce qu’« ils y croyaient » à s’enfuir. Plus tôt cette année, cependant, Belfort a changé de ton. Il est passé de la prédiction que le bitcoin disparaîtra à l’idée d’un prix de 100 000 $. Il a estimé que la pandémie de COVID-19 et les actions ultérieures entreprises par les gouvernements mondiaux ont complètement changé d’avis sur l’actif. À la suite de son dernier Tweet, après quoi il a également modifié sa photo de profil pour inclure un NFT, il semble qu’il soit désormais également partisan des actifs non fongibles.

