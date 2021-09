09/07/2021 à 12h15 CEST

Le loup doit-il retourner en Andalousie ? Les groupes environnementaux sont clairs que oui et soulignent que la loi l’exige. Les filières de l’élevage refusent sa réintroduction en raison des dommages qu’elle causerait à la filière et au monde rural. Les chasseurs préconisent son expansion naturelle, mais rejettent les projets de réintroduction. Le débat est sur la table et, comme tout ce qui entoure cette espèce emblématique et controversée, il est intense.

Depuis 2012, il n’y a aucune trace de loup ibérique en Andalousie. La dernière population, celle de la Sierra Morena, a été perdue, selon Écologistes en action, avant le «inactivité de l’Administration et du Gouvernement Autonome& rdquor ;. Selon ce groupe, l’exécutif est obligé par la loi de déclarer l’espèce « en danger d’extinction ». Et il devrait, ajoute-t-il, développer une plan de relance du loup pour repeupler l’Andalousie.

Les écologistes soutiennent que le loup est une espèce clé de l’écosystème méditerranéen: équilibre la chaîne trophique et permet de contrôler la surpopulation herbivore. La présence d’un prédateur comme le loup « modifie le comportement des herbivores, permettant régénération des plantes, résolvant le problème qui conduit nos forêts à s’effondrer & rdquor;, souligne Ecologistas en Acción.

L’inclusion imminente du loup ibérique dans la liste des espèces sous le régime de protection spéciale (Lespre) sur tout le territoire espagnol (actuellement, il n’est protégé qu’au sud du fleuve Duero), a provoqué un énorme tollé social et médiatique, impliquant qu’il sera déjà ne pas être une espèce de chasse. Mais les écologistes jugent cette mesure “insuffisante”.

Populations gravement malades

Car, bien qu’avec de petites récupérations dans certaines parties du territoire, Les populations de loups ibériques restent dans un état critique, et la barrière des 300 troupeaux n’a pas été atteinte dans la péninsule (selon le dernier recensement du ministère de la Transition écologique et du Défi démographique, en 2014, il y en avait 297, aucun en Andalousie).

Le statut de l’espèce est précisément la raison qui a conduit l’Union européenne à exiger sa protection dans toute la péninsule, une demande que le ministère va satisfaire dans quelques jours.

Les écologistes espèrent que cette mesure un avant et un après pour l’espèce. Également en Andalousie, où sa disparition n’a eu aucune réflexion administrative : elle n’a pas été déclarée « en danger d’extinction », ni « éteinte », et un plan pour sa récupération n’a pas été promu.

“Il n’est même pas inclus dans le catalogue andalou des espèces menacées en tant qu’espèce en voie de disparition, malgré le preuve scientifique, l’avis du Comité consultatif scientifique de 2017 et de figurer dans le Livre rouge des vertébrés menacés d’Andalousie, qui l’inclut comme taxon en danger critique d’extinction & rdquor;, met en évidence Écologistes en action.

Cet organisme avait déjà demandé en 2015 par voie administrative que le seuil de protection du loup soit relevé à celui d’une espèce dans la catégorie maximale de protection régionale (en danger d’extinction). Le groupe a réitéré la demande cette année, mais le gouvernement d’Andalousie l’a ignorée.

Le changement du degré de protection du loup aurait de nombreuses répercussions, parmi lesquelles l’obligation d’effectuer les Plan de rétablissement du loup en Andalousie demandé par les groupes de conservation et les fonds de réserve pour le développer.

Une espèce clé pour les écosystèmes

“La perte de biodiversité est un problème mondial qui affecte directement la qualité de vie de l’être humain avec l’apparition accrue de pestes et de pandémies, la perte de capacité agricole, la destruction des systèmes naturels de purification de l’air, de l’eau et du sol, etc. Pour lui toute extinction d’une espèce est une grande perte non seulement morale, mais pour la survie humaine& rdquor ;, alerte l’entité.

« Ceci est aggravé si, en plus, celui qui s’éteint est un espèces clés de l’écosystème, comme c’est le cas pour le loup, avec une grande répercussion pour une multitude d’espèces et pour le fonctionnement de ces écosystèmes & rdquor;, ajoute l’ONG.

La disparition du loup provoque en Andalousie « un déséquilibre dans la chaîne alimentaire qui met en péril l’ensemble de l’écosystème & rdquor;, dénonce Écologistes en action. “Nous le voyons clairement dans l’effondrement que de nombreux écosystèmes andalous atteignent, y compris les zones protégées, avec la décomposition des quercines, le manque de régénération causé par une surpopulation d’ongulés qui n’est pas résolue par la chasse, car avec la présence de le loup non seulement limite les populations, mais les espèces changent leur comportement et leurs habitudes alimentaires, permettant à la végétation de se reconstituer & rdquor;, indique-t-il.

Selon Écologistes en action, la présence du loup en Andalousie « n’est pas un problème éthique, mais une nécessité pour la conservation de notre patrimoine naturel, et avec lui notre survie et notre qualité de vie & rdquor ;.

Les éleveurs rejettent la protection

Pour protester contre ce qu’ils considèrent comme l’inaction du gouvernement d’Andalousie, et étant donné qu’au niveau de l’État “des mesures sont prises pour conserver le loup & rdquor;, la manifestation annuelle qui se tenait depuis quelques années à Madrid pour exiger le la protection de l’espèce aura lieu cette année etn Séville. Ce sera le 16 octobre, de l’Alameda à la porte du Parlement régional.

Les éleveurs, pour leur part, défendent que la coexistence du loup avec un élevage extensif n’est pas possible. Et ils rejettent à la fois son inscription dans le Lespre sur tout le territoire national et l’interdiction de sa chasse. Aussi la réintroduction de l’espèce en Andalousie. Un avis auquel se joignent les chasseurs.

Le COAG, l’UPA et l’ASAJA ont exprimé leur opposition frontale à la protection du loup, considérant que qui sont en « réel danger d’extinction & rdquor ; sont « les éleveurs & rdquor;. Ils considèrent « un non-sens & rdquor ; la politique que le Ministère entend appliquer à l’égard du loup et ils exigent qu’ils maintiennent leur statut actuel.

L’argument principal est les dommages considérables subis par les attaques de loups sur leurs élevages et qui rendent parfois cette activité non viable. Comme le rappellent ces organisations, l’élevage pratiqué par de nombreuses personnes concernées est précisément le type traditionnel qui profite à l’environnement, par rapport aux fermes industrielles.

Pendant ce temps, le projet Life Lobo Andalucía, doté de 1,6 million d’euros, clôturé il y a quelques mois, a dû faire face au rejet frontal d’Asaja et du aucune implication du gouvernement andalou, qui a voté contre la protection du loup dans toute l’Espagne.

Volontariat national pour le recensement du loup ibérique : https://censoloboiberico.org/

Site web du projet Life Lobo Andalucía : https://lifelobo.es/

Cela peut vous intéresser : Le loup cessera d’être chassé dans toute l’Espagne le 25 septembre