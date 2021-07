Le LOX et le Dipset s’affronteront dans le prochain Verzuz

Le suivant Verzuz La bataille a été lancée, et elle se déroule entre deux groupes de rap new-yorkais de tous les temps : Le LOX et Harlem’s Dipset. Les comptes de médias sociaux de Verzuz ont annoncé que les deux groupes s’affronteront le 3 août au Hulu Theatre du Madison Square Garden.

“NYC debout, celui-ci est pour les livres d’histoire !!!” lire le post. « Le Lox contre le Dipset. MARDI 3 AOT EN DIRECT de @hulutheatermsg Madison Square Garden !!”

La bataille à venir est celle que Jim Jones a manifestée à la fin de l’année dernière. En décembre, lorsqu’on lui a demandé de choisir le concurrent souhaité par Dipset dans un Verzuz, il a balayé Unité G, citant leur bœuf au fil des ans.

«Je doute que cela se produise. Il n’y a pas de camaraderie là-bas… Ce serait probablement encore plus agressif que même le Jeezy et Guwup Verzuz. Je veux lutter, me battre et merde », a-t-il déclaré au podcast Joe Budden. Au lieu de cela, Jim a choisi l’autre option qui lui était présentée – The LOX – et a fourni quelques raisons pour lesquelles il pensait qu’elles étaient bien mieux adaptées.

“Dipset et The LOX, beaucoup de camaraderie, beaucoup de bonne énergie, beaucoup d’énergie pour rebondir l’un sur l’autre”, a-t-il expliqué. «Cam, Jadakiss et Styles P ont littéralement commencé la même année pour se lancer dans ce jeu à partir de freestyles et de choses comme ça. Nous représentons la partie haute de la ville de New York. Nous représentons la culture de la ville de New York. Nous avons été des piliers de cette industrie au cours des 20 dernières années, avec l’ensemble Ruff Ryders entreprise. Je pense que ce serait plus approprié.

L’événement LOX et Dipset sera diffusé sur Instagram et Triller comme toujours, mais cette fois-ci, les fans auront la possibilité d’acheter des billets pour pouvoir voir le spectacle en personne. Les billets sont en vente aujourd’hui sur MSG.com.

