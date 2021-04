Le LP 1969 qui a marqué “ la forme des choses à venir ” pour George Benson

Pour quelqu’un qui a enregistré pour la première fois à l’âge de neuf ans, George Benson était pratiquement un vétéran au moment où il a sorti ce qui est devenu son premier album aux États-Unis, Shape Of Things To Come, à seulement 26 ans. C’était en 1969, et le disque était encore plus significatif en tant que première sensation de la guitare jazz depuis sa signature chez A & M / CTI. C’était également le fruit initial d’une relation de longue date avec Creed Taylor en tant que producteur.

Le virtuose de Pittsburgh avait fait ses débuts d’album en 1964 avec The New Boss Guitar de George Benson, sur le label Prestige. Il mettait en vedette le Brother Jack McDuff Quartet, dirigé par le célèbre organiste de jazz. Les deux prochains albums de George, sur Columbia, ont été présentés comme le Quatuor George Benson, avant Giblet Gravy de 1968, pour Verve. Ensuite, sur ce qui était déjà son quatrième label, le producteur Taylor a tout mis en œuvre pour ses débuts à A&M avec quelques apparitions remarquables.

Écoutez Shape Of Things To Come dès maintenant.

Le disque avait des camées par les deux Herbie Hancock et Hank Jones au piano; le bassiste Richard Davis; et le batteur Idris Muhammad, apparaissant sous le nom de Leo Morris, sans doute pour des raisons juridiques. Ron Carter a joué de la basse sur trois pistes et Figure de proue de la musique latine Johnny Pacheco a offert des percussions et de la conga, parmi de nombreux autres joueurs notables. Sans oublier que le disque a été conçu par la royauté du jazz Rudy Van Gelder.

Shape Of Things To Come a été nommé d’après un morceau de Barry Mann / Cynthia Weil qui avait récemment été intégré dans le Top 30 américain par le fictif Max Frost and the Troopers. Le joueur de longue date a présenté une assez grande variété d’interprétations, dont certaines sont également contemporaines. George a mis sa marque sur le «Last Train To Clarksville» des Monkees et le numéro d’Aretha Franklin «Don’t Let Me Lose This Dream», de son album phare de l’Atlantique de l’année précédente, I Never Loved A Man The Way I Love You .

Mais l’ensemble de Benson remonte également à 1941, pour une reprise élégante de Glenn Miller et de l’aliment de base de son orchestre en temps de guerre «Chattanooga Choo Choo». Sa propre écriture était bien représentée, y compris sur le groove d’ouverture et facile de «Footin ‘It», qu’il a composé avec l’arrangeur-chef d’orchestre Don Sebesky. “Face It Boy It’s Over” était une autre vitrine émouvante pour son jeu mélodieux, et le LP contenait également le propre “Shape Of Things That Are And Were” de George.

La première diffusion de l’album était sur le palmarès jazz de Billboard, sur lequel il a grimpé au n ° 11. Dans le numéro du magazine du 26 avril 1969, il est entré dans la liste des albums les plus vendus de Rhythm & Blues à son sommet n ° 38. Mais bien au-delà de cela, Shape Of Things To Come était une ligne dans le sable dans le développement de carrière de Benson, et un album dans lequel sa voix autoritaire en tant qu’innovateur de guitare a été entendue haut et fort.

En savoir plus sur les meilleurs guitaristes de jazz de tous les temps.