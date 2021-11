Le LP ‘Ricky’ : Ricky Nelson arrive sur la scène de l’album

Le phénomène adolescent qui Ricky Nelson a prouvé qu’il n’était pas seulement une sensation de singles le 11 novembre 1957. Après trois gros succès 45 aux États-Unis, il a fait sa première apparition dans le palmarès américain des albums avec Ricky.

Le jeune homme de Teaneck, dans le New Jersey, avait à peine 17 ans lorsqu’il s’est écrasé sur la scène des célibataires comme l’une des plus grandes idoles de la journée. Au printemps 1957, « A Teenager’s Romance » s’est hissé au deuxième rang et pour souligner la grande nouvelle de Ricky, le revers « Je marche » a atteint le quatrième rang à part entière. Ce premier tube a été suivi d’un succès plus modeste avec « You’re My One And Only Love », mais il est rapidement revenu dans le Top 3 avec « Be-Bop Baby ».

Tête à tête avec Elvis

Puis est venu ce premier album, qui a régulièrement grimpé dans les charts jusqu’à ce qu’il atteigne le numéro 1 le 20 janvier 1958, succédant à Elvis‘ Album de Noël. C’était une acquisition appropriée, puisque Nelson avait, depuis longtemps, prouvé qu’il était bien plus qu’un simple membre de la meute imitant Presley. Le Ricky LP a passé deux semaines au sommet du compte à rebours américain, avant Frank Sinatra fait la première place avec Viens voler avec moi.

Ricky était un étrange mélange de matériel destiné à la base de fans adolescentes de Nelson, y compris « Be-Bop Baby »; des reprises de rock’n’rollers contemporains comme « Whole Lotta Shakin’ Goin’ On » de Jerry Lee Lewis et « Boppin’ The Blues » et « Your True Love » de Carl Perkins ; et des remakes de standards tels que « True Love » de Cole Porter et les séculaires « Am I Blue » et « I’m Confessin ». les chansons sont venues.

