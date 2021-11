Le LPDDR5X de Samsung est la prochaine étape pour la RAM des smartphones

TL;DR

Dans une première dans l’industrie, Samsung a dévoilé la DRAM LPDDR5X. Ce sera la prochaine étape pour la RAM des smartphones avec des vitesses plus rapides et une consommation d’énergie plus faible. Cependant, nous ne verrons probablement pas cette RAM dans les smartphones pendant un certain temps, avec une possibilité qu’elle atterrisse dans la série Galaxy S22.

Aujourd’hui, Samsung annonce la prochaine étape pour la RAM des smartphones. Dans un communiqué de presse, la société a dévoilé la première DRAM LPDDR5X du secteur. A terme, ce nouveau type de RAM apparaîtra dans les smartphones haut de gamme de Samsung ainsi que d’autres OEM.

Selon Samsung, la DRAM LPDDR5X offre des vitesses de traitement 1,3x par rapport à la DRAM LPDDR5. L’entreprise affirme également qu’elle consomme 20 % d’énergie en moins. Cela devrait aider à rendre les smartphones plus rapides tout en sollicitant moins la batterie.

Cependant, Samsung ne pense pas seulement aux smartphones ici. La DRAM apparaît dans toutes sortes de produits, et Samsung espère qu’elle aura un effet positif sur tout, des ordinateurs portables aux serveurs en passant par les voitures.

La DRAM LPDDR5X est basée sur une structure de 14 nm, qui contraste avec la structure de 10 nm de la LPDDR5.

Il est fort possible que nous puissions voir cette nouvelle RAM apparaître dans la prochaine série phare de Samsung : la famille Samsung Galaxy S22. Nous devrons attendre et voir comment cela se passera, mais il semble logique que cette série de téléphones propose les dernières et les meilleures technologies Samsung.