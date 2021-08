Le “lunatic” Allan Saint-Maximin qui peut “sauter comme Cristiano Ronaldo” se voit infliger une amende chaque jour par Newcastle

in

Allan Saint-Maximin est condamné à une amende tous les jours par Newcastle United, mais personne ne s’en soucie parce qu’il est si bon, estime son coéquipier Jonjo Shelvey.

L’as français est une star pour les Magpies – sur et en dehors du terrain – depuis son arrivée en provenance de Nice en 2019.

Saint-Maximin a été superbe pour la Premier League

Son dribble délicieux, ses contres rapides comme l’éclair et ses superbes compétences ont charmé l’armée Toon.

Avec le retour des foules dans les stades pour la saison 2021/22 de Premier League, les fidèles de St James’ Park seront ravis de revoir Saint-Maximin en action.

Mais alors qu’il est une figure bien-aimée pour sa capacité sur le ballon et sa personnalité hilarante sur les réseaux sociaux, il y a un autre côté du joueur.

Il enfreint régulièrement les règles de base de l’entraînement et perd de l’argent pour ses problèmes.

Bruce a aidé à améliorer les attributs défensifs de Saint-Maximin, il n’est donc pas seulement une machine à dribbler

Shelvey a déclaré au podcast Beautiful Game : « C’est un fou. Il est classe, mec, un joueur. C’est aussi un gars.

« Il est juste l’un d’entre eux qui est si décontracté. De la tête aux pieds en tenue de créateur.

“Il reçoit une amende tous les jours parce qu’il a des boucles d’oreilles et des trucs comme ça, mais s’il n’était pas si bon, vous auriez probablement la bosse avec lui mais quand il est si bon, vous ne voulez pas vraiment essayer lui.

« Il a été exceptionnel. Pour moi, en tant que milieu de terrain, vous essayez de prendre la tête haute et nous sommes une équipe qui joue sur la contre-attaque donc nous devons juste essayer de lui ramener le ballon et le laisser essayer de dribbler environ 20 joueurs.

«Il est si rapide – vous ne savez tout simplement pas ce qu’il va faire avec le ballon – et il est si brut avec son habileté.

Saint-Maximin risque de recevoir de grosses amendes mais Shelvey pense qu’il en vaut la peine

«Il s’est beaucoup amélioré défensivement parce que lorsqu’il a signé pour la première fois, il ne voulait pas vraiment revenir en arrière et des choses comme ça, mais le gaffer l’a fait faire ça.

«Cela va juste le rendre encore meilleur.

«Je me souviens du but qu’il a marqué contre Sheffield United avec sa tête – le saut. C’était là-haut avec [Cristiano] Ronaldo saute et vous ne le voyez pas dans le gymnase ou quelque chose comme ça.

“C’est juste l’un de ces footballeurs qui ont le rythme électrique et je ne peux pas parler assez de lui.”

