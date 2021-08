Le lutteur AEW suspendu pendant 2 mois, selon un rapport

Une star d’AEW ne passera pas à la télévision pendant un certain temps. Selon Ringside News, Max Caster a été suspendu pendant deux mois sans salaire. Caster a pris beaucoup de chaleur après l’épisode de la semaine dernière d’AEW Dark lorsqu’il a interprété un rap controversé sur l’Olympique Simone Biles. En plus d’être suspendu, Caster doit suivre une formation de sensibilisation et réussir ces cours avant de pouvoir retourner à AEW.

Dans le vers du rap, Caster a déclaré: “Le célèbre coup de pied au cul sur des kilomètres, vous fait revendiquer une santé mentale comme Simone Biles.” Il a poursuivi avec: “Sydal va payer le coût, je vais traiter ces b-s comme Duke lacrosse.” AEW a supprimé l’épisode d’AEW Dark avec le rap de Caster avant de le modifier puis de le télécharger à nouveau. Le président d’AEW, Tony Kahn, va maintenant éditer AEW Dark et AEW Dark Elevation pour s’assurer que rien de tel ne se produise pour la deuxième fois.

“Au sujet de Dark et de l’une de ces équipes qui ont percé et qui sont vraiment venues et ont fait du bon travail grâce à Dark, l’une de ces équipes est The Acclaimed. C’est Anthony Bowens et Max Caster. Et en parlant de Dark, hier soir sur Dark, Le rap de Max Caster était terrible. Je n’étais pas là-bas au moment où il l’a fait. Ce n’était pas pendant Dynamite. J’étais là-bas quand Max avait dit ce rap. Je ne l’avais pas entendu jusqu’à hier soir, honnêtement », a déclaré Khan. sur Busted Open Radio, tel que transcrit par Wrestling Observer.

“Dans le processus de montage, il aurait dû être attrapé. Nous avons supprimé l’épisode et l’avons republié avec celui édité, mais il n’aurait pas dû être diffusé. J’ai mis des contrôles si stricts sur Dynamite, et cela ne serait jamais arrivé là-bas parce que Les raps de Max, je les ai toujours revus avec lui. Et, franchement, chaque segment sur Dynamite, je ne scénarise ou n’écris pas de promos de catcheurs, mais les puces, je donne. Dans ce cas, ça n’aurait pas dû arriver . Ce qui va se passer à l’avenir, c’est que je vais prendre en charge le montage de Dark and Elevation moi-même. J’étais déjà en train de monter Dynamite et Rampage. Et j’en fais beaucoup, et maintenant je vais aussi monter Dark and Elevation. C’est dommage que ce soit arrivé pour que.”

Caster, 32 ans, a rejoint AEW l’année dernière et a signé un contrat de cinq ans avec la promotion en novembre. Il fait actuellement équipe avec Anthony Bowens et concourt sous le nom de The Acclaimed. Caster est le fils de l’ancien joueur de la NFL Rich Caster qui a remporté un Super Bowl en tant que membre de l’équipe de football de Washington.