Le lutteur américain Steveson célèbre l’or olympique avec un backflip signature

in

Le lutteur américain des poids lourds Gable Steveson a remporté une incroyable victoire en battant le buzzer pour l’or vendredi aux Jeux olympiques de Tokyo, et il a célébré de la meilleure façon dont il le fait avec son backflip signature sur le tapis.

Dans le match pour la médaille d’or de 125 kg en style libre masculin, Steveson a devancé le Géorgien Geno Petriashvili, 8-5, avec environ 20 secondes à faire. Mais non seulement Steveson – un lutteur du Minnesota et champion de la NCAA 2021 – a réduit l’écart et s’est rapproché d’un point de Petriashvili avec moins de sept secondes à jouer, il a ensuite réussi un retrait littéral à la dernière seconde pour une victoire époustouflante.

À ses premiers Jeux olympiques, l’or est la première médaille olympique de Steveson.

QU'EST-CE QUI VIENT DE SE PASSER! 🥇@GableSteveson s'empare de l'OR à l'expiration du temps imparti.

Et puis Steveson a célébré sa victoire avec son geste signature :

Ce sentiment de médaille d'OR. 🥇

Voici neuf superbes photos de ce moment de célébration.

