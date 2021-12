Le lutteur ‘Hannibal’ poignarde violemment l’arbitre dans le match, prétend que l’arbitre ‘a été embauché pour saigner’

— Nicholson brise son silence sur l’incident … affirmant que l’arbitre a été « engagé pour saigner » — ajoutant que l’homme ne lui a jamais donné aucune indication qu’il souffrait pendant le coup de couteau.

Nicholson a tout expliqué dans un message vidéo lundi … disant qu’il n’avait aucune idée que Deltoro avait été blessé pendant le match.

« Que s’est-il passé », a déclaré Nicholson, « cet arbitre était censé saigner des coupures de lames de rasoir. Je suppose qu’il s’est en fait coupé avec les lames de rasoir. »

« Il ne m’a donné aucune indication – et vous pouvez regarder les images – aucune indication pour moi sur le ring qu’il ne faisait pas que vendre et qu’il était légitimement blessé. »

Nicholson dit qu’il pensait avoir couvert le bout de la pointe avec sa main – et croyait simplement que Deltoro faisait un spectacle pour la foule alors qu’il martelait le front du gars.

« S’il m’avait dit qu’il se blessait », a déclaré Nicholson, « j’aurais arrêté. »

Nicholson affirme qu’il s’est excusé auprès de Deltoro dimanche pour tout cela … et dit que l’arbitre lui a dit « nous étions cool ».

« Il sait que je ne voulais pas lui faire de mal », a déclaré Nicholson.

Nicholson prétend également TMZ Sports n’a pas tenté de le joindre pour commenter. Ce n’est pas vrai : nous avons contacté l’adresse e-mail indiquée sur la page de son compte YouTube à 8 h 21, heure du Pacifique, et n’avons jamais reçu de réponse.

Un lutteur est allé beaucoup trop loin lors d’un match ce week-end… en poignardant un arbitre à la tête avec une pointe de fer si violemment, l’homme a été contraint d’aller à l’hôpital.

La scène horrible s’est déroulée samedi lors d’un événement de World Class Pro Wrestling à Irving, au Texas… Devon Nicholson — AKA « Hannibal » — affrontait « Carlito ».

Je ne suis pas sur « Annuler la culture », mais les promotions doivent ARRÊTER de réserver « Hannibal », AKA « Blood Hunter ». Il y a eu de nombreuses accusations de harcèlement sexuel et plusieurs incidents où il a légitimement blessé des personnes. C’est une responsabilité imprudente qui ne concerne que lui-même et qui obtient des vues sur YouTube. pic.twitter.com/AfB2hc5LiF – The Slop Drop (@TheSlopDrop1) 12 décembre 2021 @TheSlopDrop1

Nicholson — qui dirige un populaire page YouTube qui compte plus de 300 000 abonnés – et Carlito a fait une émission pendant plusieurs minutes … avec Nicholson finissant par épingler son adversaire et remportant le match.

Nicholson, cependant, n’a pas quitté le ring immédiatement – et, à la place, il a commencé à se battre avec un arbitre à l’intérieur du cercle carré.

Dans la vidéo du match, vous pouvez voir qu’à un moment donné, Nicholson a sorti une pointe et a commencé à l’enfoncer dans le front de l’arbitre encore et encore.

Lire du contenu vidéo

YouTube/LA TÉLÉ HANNIBAL

La vidéo complète du match montre Nicholson poignardé et gratté l’homme avec l’objet pointu plus d’une douzaine de fois, le laissant dans une mare de sang sur le ring.

Finalement, un autre lutteur a retiré Nicholson de l’arbitre – et la vidéo de l’événement montre qu’un annonceur de sonorisation a en fait demandé un médecin dans la foule pour aider l’arbitre.

La réf — Lando Deltoro – a finalement été emmené à l’hôpital et a dû subir des sutures pour refermer ses blessures.

D’une manière ou d’une autre, selon une déclaration publiée sur les pages de médias sociaux de Deltoro, il devrait se rétablir complètement.

« Récupérer à la maison », a déclaré l’arbitre sur sa page Twitter. « Toujours un peu flou et douloureux, oui beaucoup de douleur. Mais je vivrai. Merci à tous pour l’effusion d’amour et de soutien. »

Lire du contenu vidéo

Lutte professionnelle de classe mondiale / Facebook

Propriétaire de World Class Pro Wrestling Jerry Bostic, quant à lui, a déclaré dimanche dans un message vidéo qu’il trouvait les actions de Nicholson épouvantables – et a annoncé que le lutteur est désormais banni de tous ses événements futurs.

« La classe mondiale à l’avenir ne sera pas associée à Devon Nicholson », a déclaré Bostic. « Je ne peux pas et ne tolérerai pas ce qui s’est passé la nuit dernière. »

Nous avons contacté Nicholson pour commentaires, mais jusqu’à présent, aucun mot en retour.

Publié à l’origine – 10:02 PT