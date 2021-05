Le lutteur met le feu à l’aine et ne peut pas l’éteindre car la cascade tourne mal

Oui, nous savons tous que la lutte professionnelle est scénarisée. Cependant, vous ne diriez pas que c’est faux, à cause des dangers réels auxquels les artistes se soumettent à chaque match.

Des blessures graves se produisent tout le temps, mais le but de la lutte professionnelle est de la rendre aussi réelle que possible tout en protégeant votre adversaire.

Probablement pas une bonne idée de mettre le feu à votre aine en tant que lutteur!

Dans les mondes de la WWE, de l’AEW et d’autres promotions de premier plan, c’est généralement ce que vous verrez. Sur le circuit indépendant, où personne ne régit les promotions, les choses peuvent devenir un peu plus folles.

Une vidéo qui est devenue virale sur Twitter montre un lutteur indépendant ayant l’aine incendiée lors d’un spectacle ce week-end.

Le problème, c’est qu’ils ne savaient pas comment l’éliminer! Quelle vidéo chaotique:

Bien que nous ne sachions pas de quelle promotion il s’agit ou qui sont les interprètes, la vidéo était trop belle pour ne pas vous montrer!

Cependant, Smart Mark Video, une page Twitter qui télécharge beaucoup de contenu de lutte indépendante, promet d’avoir la vidéo complète dans les prochains jours.

Le seul artiste que certaines personnes ont reconnu sur Twitter est Eric Ryan, un lutteur indépendant de Cleveland, Ohio.

Le lutteur s’est enfui du ring pour essayer d’éteindre le feu avec des fans lui versant des boissons pour essayer de l’aider

Bien sûr, le feu n’est pas nouveau dans la lutte, même si vous mettez le feu à l’aine. Edge et Mick Foley ont utilisé le feu lors de leur match à WrestleMania 22 en 2006.

Edge propulserait Foley à travers une table enflammée dans l’un des moments les plus mémorables de l’histoire de WrestleMania. Il est facile de comprendre pourquoi les artistes indépendants pourraient vouloir faire leur part.

Oui, Edge a vraiment lancé Mick Foley à travers une table enflammée!

De plus, le Hall of Famer de la WWE Kane est un homme dont la carrière était étroitement liée au feu. Son histoire était celle d’un enfant qui avait subi de graves brûlures et c’est pourquoi il a dû porter un masque et il a eu des matchs infernaux avec The Undertaker à la WWE, dont l’un avait la main incendiée.

Edge a noté précédemment que la WWE couvre les superstars en gel ignifuge avant de telles taches. C’est probablement la bonne façon de faire les choses, pas seulement de mettre le feu à votre aine et d’espérer!