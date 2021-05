Le lutteur Sushil Kumar, en fuite dans une affaire de meurtre, dépose une demande de mise en liberté provisoire devant le tribunal de Delhi

Sushil a affirmé dans sa demande que toute l’enquête avait été menée avec un état d’esprit prédéterminé et biaisé.

L’olympien Sushil Kumar a déposé une demande de mise en liberté provisoire devant le tribunal de Rohini aujourd’hui, affirmant que l’affaire contre lui était biaisée et que les allégations étaient faites pour ternir sa réputation. Sushil est accusé dans l’affaire du meurtre d’un autre lutteur Sagar Rana qui a été battu à mort alors que deux de ses amis auraient été agressés par le lutteur olympien et ses associés le 4 mai au stade Chhatrasal de Delhi. Rana s’était entraînée au stade. Alors que Sushil Kumar a nié son implication dans l’affaire, il est en fuite depuis lors.

Sushil a affirmé dans sa demande que toute l’enquête avait été menée avec un état d’esprit prédéterminé et biaisé. Il a allégué que les victimes dans cette affaire avaient des antécédents criminels et, lorsque Sushil leur a demandé de quitter une propriété qui appartenait à sa femme, ils ont tenté de l’impliquer à tort.

Il a également déclaré que les armes à feu récupérées dans une voiture Scorpio ne lui appartenaient pas. Le tribunal a été informé qu’un retard de 5 à 6 heures avait été pris dans l’enregistrement de la FIR pour impliquer à tort Sushil.

Le 17 mai, la police de Delhi a annoncé une récompense de Rs 1 lakh pour quiconque fournit des informations sur les allées et venues de Sushil Kumar ayant conduit à son arrestation. Il avait également annoncé une récompense de Rs 50 lakh pour des informations sur l’assistant de Sushil, Ajay Kumar.

La police de Delhi n’a jusqu’à présent pas réussi à appréhender le double médaillé olympique et neuf autres personnes en relation avec le meurtre du lutteur de 23 ans. Un tribunal de Delhi avait émis des mandats non exécutoires contre Kumar et neuf autres personnes samedi. La police avait également émis une circulaire de vigilance (LoC) contre lui.

Une FIR a été enregistrée contre Sushil en vertu des articles 302 (meurtre), 365 (enlèvement) et 120-B (complot criminel) de l’IPC au poste de police de Model Town.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.