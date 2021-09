Le luxe chez American Dream devient réel – WWD

L’aile de luxe Avenue d’American Dream devient enfin une réalité avec l’ouverture vendredi de Saks Fifth Avenue, Hermès, Dolce & Gabbana, Mulberry, Johnny Was et Carpaccio, un restaurant italien de Bal Harbour, en Floride.

Dans les jours et semaines à venir, Tiffany & Co., Saint Laurent, Anne Fontaine, Alexander Wang, Jonathan Adler, Gentle Monster, Zadig & Voltaire et un bar à champagne Brut feront également leurs débuts sur le site de luxe.

Sur deux niveaux, 300 000 pieds carrés et un espace pour environ 20 magasins, The Avenue est loué à 70 pour cent et ancré par le Saks de 110 000 pieds carrés. Hermès est le deuxième plus grand magasin, avec 8 000 pieds carrés.

« Avenue est vraiment une rue de rêves qui sera encore plus onirique au fur et à mesure que nous continuerons à ajouter de nouveaux noms. Nous ajouterons de nouveaux noms tout le temps », a déclaré Ken Downing, directeur créatif de Triple Five Group, développeur du méga complexe de vente au détail et de divertissement American Dream.

Ken Downing près de la maison de ville Hermes à deux niveaux dans The Avenue. George Chinsee/WWD

Le temps nous dira également si les familles visitant la gamme d’attractions de divertissement d’American Dream ou faisant du shopping dans sa « rue principale » de commerces de détail à prix modérés – y compris Zara, Uniqlo, H&M, Aritzia et Primark – visiteront également The Avenue. Mais l’aile de luxe s’efforce d’être accommodante et pour les parents avec des bébés, il y a un salon d’allaitement inclus, orné de papier peint Schumacher et de tabourets de jardin orientaux pour une atmosphère chaleureuse, également ouvert vendredi.

Tout en faisant progresser son offre avec The Avenue, American Dream dans le passé a été en proie à des problèmes de financement, exacerbés par la pandémie qui a forcé le complexe à fermer temporairement pendant plusieurs mois peu de temps après son ouverture à l’automne 2019. Le complexe a fait défaut sur une construction prêt et par conséquent, Triple Five, le développeur d’American Dream, a dû donner aux prêteurs une participation de 49 pour cent dans le Mall of America à Bloomington, Minn., et le West Edmonton Mall au Canada, tous deux développés par Triple Five.

Il a coûté plus de 6 milliards de dollars pour construire American Dream, situé à East Rutherford, NJ.

L’aile de luxe elle-même a été retardée à quelques reprises en raison de problèmes de construction et de chaîne d’approvisionnement. En outre, Barneys New York s’est engagé à ouvrir un magasin de 50 000 pieds carrés mais a fait faillite et a été liquidé, créant un autre défi de location.

Mais The Avenue s’est enfin réunie, du moins avec sa première série d’ouvertures, et c’est une expérience renforcée par des espaces communs remplis de bonbons pour les yeux, des moments Instagrammables, de nombreux grands espaces et des endroits pour se détendre.

Les sculptures surdimensionnées de Jonathan Adler avec des topiaires de The Avenue. George Chinsee/WWD

En approchant de l’avenue, les visiteurs traversent un jardin luxuriant et fleuri rempli de fougères indigènes, de fica, de bermes couvertes de mousse et d’arches couvertes de lierre, le tout logé sous un atrium en verre avec lumière naturelle pour que la vie végétale prospère.

Dans une cour séparée, des bannières aux couleurs de l’arc-en-ciel créées à partir de soie, d’organza et de mousseline par l’artiste Rachel Hayes sont suspendues au plafond.

Jonathan Adler a conçu une grande partie de l’expression intérieure avec des « salons assis » pour des rassemblements confortables, des bassins de carpes koï et un jardin de sculptures avec des récipients surdimensionnés qu’il a créés et couronnés de topiaires de Paloma Teppa. Adler avait précédemment conçu les 31 « Suites VIP Skybox » qui surplombent le parc aquatique, avec des ornements exotiques évoquant Bali, en Indonésie ; Capri, Italie, et Tulum, Mexique.

Juste à l’approche de l’Avenue, la décoration intérieure s’habille d’un lustre en cristal sous une rotonde, d’un grand escalier et d’un sol en marbre anthracite et noir.

Pour les magasins de luxe encore en construction, il y a l’art de barricade fantaisiste avec des papillons, des lapins et des caniches roses, créés par Downing et son équipe. Il y a aussi la campagne publicitaire de The Avenue, tournée dans le parc aquatique et le parc à thème pour être « à la mode amusante, sophistiquée et chic en même temps », a déclaré Downing. « Nous avons fait notre propre campagne, plutôt que d’accepter les éléments visuels que les marques vous offriraient normalement. Je peux dire que nous avons fait un investissement important dans la promotion pour l’ouverture d’Avenue. Des panneaux d’affichage numériques à New York et dans le New Jersey, ainsi que des magazines et de la publicité en ligne, font partie de la campagne.

De plus, dans les espaces communs d’American Dream se trouve une exposition intitulée «Intersection: Art Meets Fashion» avec de l’art américain organisé par Rea et Jason Willaford de Galleri Urbane à Dallas et Marfa, Texas, et la mode automne 2021 de Michael Kors, Carolina Herrera, Oscar de la Renta et Greg Lauren, avec des QR codes pour en savoir plus sur les créateurs ainsi que sur les artistes. Il court jusqu’au 1er octobre.

Le jardin luxuriant sous la lucarne. George Chinsee/WWD

Downing a déclaré que le trafic à American Dream avait récemment été important et qu’à midi mercredi, un flux constant de visiteurs était apparent. Il a déclaré que le complexe s’étendait sur un rayon de 150 à 200 milles. À l’origine, les responsables pensaient qu’American Dream dessinerait dans un rayon de 100 milles. «Nous sommes une désignation de séjour, avec un environnement très familial et très adapté aux enfants. Notre réputation nationale se construit rapidement », a déclaré Downing.

D’autres développements auraient pu attendre plus longtemps pour organiser une grande ouverture jusqu’à ce qu’un plus grand contingent de locataires soit prêt à ouvrir leurs magasins. Pourtant, chez American Dream, “Il était important pour Don et moi-même que The Avenue se concrétise et ouvre cet automne”, a déclaré Downing, faisant référence à Don Ghermezian, PDG d’American Dream.

“Avec les vents contraires de COVID-19, cela n’a été facile pour personne, mais à un moment donné, vous devez arrêter d’attendre”, a déclaré Downing. « En ce moment, il y a une telle énergie collective à Manhattan avec des gens qui reviennent en ville, la semaine de la mode qui vient de se terminer, le Met Gala. Même avec la pandémie, les gens dînent au restaurant et font du shopping. »