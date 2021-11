Le luxe durable est le nouveau récit pour les entreprises

les marques de luxe doivent entreprendre de telles initiatives pour soutenir la cause de la durabilité dans les pratiques commerciales.

Par Sachin Jain,

La durabilité est importante et doit être au cœur de chaque entreprise – c’est un guide vers un avenir meilleur, un avenir plus juste, plus sûr, plus propre et plus sain, où la sécurité, les droits de l’homme et l’intégrité éthique continuent d’être primordiaux, où les communautés prospèrent et où l’environnement est protégé. Ce sont les valeurs dont se portent la plupart des marques de luxe à travers le monde. La génération Y et les consommateurs de la génération Z, qui sont à l’origine de la majorité de la croissance des ventes mondiales de produits de luxe, s’attendent à ce que les marques de luxe soient alignées sur leurs valeurs. La nouvelle génération est consciente des conséquences écologiques et sociales de ses décisions d’achat et préfère acheter auprès d’une marque en phase avec ses valeurs personnelles. Par conséquent, les marques de niche qui souhaitent conserver leur statut établi sur le marché du luxe doivent évoluer avec cette tendance croissante du luxe éthique et durable. Nous pensons que cette notion d’objectif social viendra s’asseoir au cœur de la proposition de consommation pour toutes les marques de luxe – et encore plus lorsqu’il s’agit d’achats de luxe très significatifs tels que les diamants.

Selon un sondage Nielsen, 73 % des répondants de la génération Y étaient prêts à dépenser plus pour un produit s’il provient d’une marque durable ou socialement responsable. De plus, 81 % des millennials s’attendent à ce que les marques qu’ils achètent soient transparentes dans leur marketing et parlent activement de leur impact sur le développement durable. La question est donc de savoir comment les marques de luxe devraient-elles adopter ce changement et introduire le luxe durable dans leur récit ? La clé est d’être transparente et authentique – les marques doivent obligatoirement mettre en œuvre des pratiques durables et respectueuses de l’environnement dans leurs méthodes.

La durabilité devrait être au cœur de l’héritage du diamant

Les diamants découverts dans certaines des régions les plus reculées du monde sont inestimables et riches, et leur découverte devrait donc laisser un héritage positif. Nous devons nous assurer que la découverte de ces miracles de la nature profite à tous ceux qui vivent dans la géographie où ils ont été initialement sourcés et que la biodiversité est protégée au maximum. Le voyage d’un diamant est toujours soumis aux normes durables et éthiques les plus élevées possibles à partir du moment où la roche provient du sol, le diamant brut extrait, puis métamorphosé en de merveilleux bijoux. Ces diamants ne sont pas seulement sélectionnés pour leur rareté et leur beauté, mais ils doivent être issus de sources responsables et transparents.

Les consommateurs attendent également de plus en plus des marques qu’elles prouvent qu’elles sont une force démontrable pour le bien – dans leurs pratiques d’approvisionnement, leur impact sur les communautés locales, leur engagement envers des opérations respectueuses de l’environnement et leur soutien à des causes sociales. Les défis auxquels notre planète est actuellement confrontée ont ouvert un espace pour les bijoux qui aborde des sujets importants tels que le changement climatique, la durabilité et la protection des habitats et des espèces en voie de disparition. Forgés il y a des milliards d’années au plus profond de la surface de la terre, les diamants naturels sont la chose la plus proche de l’éternité que vous puissiez détenir. Chacun totalement unique, ils ont une signification incroyable, non seulement pour les personnes qui les portent, mais pour ceux qu’ils touchent au cours de leur voyage.

Un exemple d’initiative de nature que nous prenons en Afrique implique la protection des sources d’eau du delta de l’Okavango et les vies et les moyens de subsistance que nous soutenons. L’engagement contribuera à protéger les espèces menacées d’Afrique, à assurer la sécurité hydrique et alimentaire de plus d’un million de personnes et à développer des moyens de subsistance pour 10 000 personnes. Il représente un investissement entrant essentiel pour soutenir la résilience et le redressement à long terme de la région dans les années à venir. Par conséquent, les marques de luxe doivent entreprendre de telles initiatives pour soutenir la cause de la durabilité dans les pratiques commerciales.

Cette approche du luxe durable et de l’innovation socialement responsable est un outil de branding innovant. Par conséquent, toute marque de luxe, qui veut survivre à l’épreuve du temps, doit subtilement introduire la durabilité dans son récit. Nous devons comprendre que les diamants sont le symbole de nos plus grandes émotions – l’amour, la fierté et l’engagement durable, mais ils doivent être obtenus en gardant à l’esprit les normes de durabilité les plus élevées, qui seules garantiront qu’ils feront une impression durable sur les acheteurs. Les diamants ont une signification et une valeur plus profondes que la plupart ne le sauront jamais ; pour les personnes et la faune qu’ils ont soutenues dans les pays où ils sont découverts et il est donc de notre responsabilité d’assurer sa valeur vierge et naturelle. Les diamants ne sont éternels que s’ils sont durables.

(L’auteur est le directeur général de De Beers India. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

