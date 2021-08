Le Luxembourg décerne l’Ordre du Mérite à Rajat Dalmia

Rajat Dalmia honoré par l’ambassadeur du Luxembourg Jean Claude Kugener

Rajat Dalmia, consul honoraire du Luxembourg à Calcutta, a reçu l’Ordre du Mérite du Grand-Duché de Luxembourg pour ses « services loyaux et de longue date » pendant plus de 12 ans, selon un communiqué émis par l’ambassade du Luxembourg à New Delhi.

Lors d’une cérémonie animée par l’ambassadeur du Luxembourg Jean Claude Kugener, il a salué les efforts de Dalmia pour renforcer les relations bilatérales entre la nation européenne et le Bengale occidental et a rappelé que le Luxembourg est le 16e investisseur direct étranger en Inde.

Il a déclaré que certaines entreprises luxembourgeoises ont des liens très forts au Bengale.

Dalmia a déclaré: «Je ne peux pas en dire assez pour exprimer ma gratitude d’avoir ce grand honneur qui m’a été accordé. Je le reçois avec humilité, c’est un grand grand honneur pour moi. Je remercie l’ambassadeur et toute son équipe à l’ambassade de m’avoir continuellement guidé pour servir au mieux de mes capacités en rapprochant le Luxembourg de la partie orientale de l’Inde et j’ai hâte de continuer à tisser des liens solides entre les deux régions.

Dalmia est le directeur de Quality Tea Plantations et est également associé à diverses sociétés, notamment Dalmia Real Estate and Dealers, Ishita Holdings, Quality Leisures and Lifestyles et e-Quality Productions, entre autres. Il est membre du comité exécutif de la Tea Association of India, ainsi que de la Fédération des chambres de commerce et d’industrie indiennes (FICCI), à New Delhi, et de la Chambre de commerce indienne (ICC) à Kolkata.

Le consulat du Luxembourg à Calcutta est compétent pour les états du Bengale occidental, de l’Arunachal Pradesh, de l’Assam, du Bihar, du Chhattisgarh, du Jharkhand, du Manipur, du Meghalaya, du Mizoram, du Nagaland, de l’Odisha, du Sikkim et du Tripura.

