Le luxueux manoir du célèbre chauffeur VLA

Le chef d’orchestre populaire de Viens la joie et excellent comédien, El Capi Pérez, est devenu une célébrité, l’une des figures les plus importantes de la télévision mexicaine après son apparition sur Télévision aztèque, devenant l’un des favoris à la télévision aujourd’hui.

Grâce à son excellent travail et à son sens de l’humour Il a réussi à réussir dans tous les projets dans lesquels ils ont été présentés, donc tout au long de sa carrière, il a eu de nombreuses opportunités qu’il n’a pas manquées.

Ce sont eux qui lui ont permis d’avoir une excellente qualité de vie, au moment où il participe à la Télé réalité à partir de Amazon Prime Video : le dernier qui rit, (MDR) concours dans lequel il doit éviter de rire en essayant de faire rire ses confrères comédiens, réalisé par Eugenio Derbez et dans lequel c’est sa deuxième chance dans cette troisième saison sortie le 10 décembre.

C’est pour cette raison même que ce personnage à la télévision a beaucoup attiré l’attention du public et à de nombreuses reprises, ils regardent jusqu’au moindre détail des photos partagées sur leurs réseaux sociaux, portant toujours des marques incroyables et aussi leur manoir luxueux.

C’est vrai, le jeune homme compte déjà plus de 3 millions de followers et a parfois partagé l’incroyable dressing qu’il a à l’intérieur de son luxueux manoir, plein de vêtements impressionnants et de bons goûts.

Capi Pérez montre sa garde-robe et aussi l’incroyable dressing qu’il a dans sa propriété.

Il possède également une incroyable collection de chaussures de tennis, il est fan de les collectionner et bien sûr, il ne peut éviter une occasion de partager ce bon goût.

On a pu voir aussi qu’il a une très bonne décoration, il surprend toujours les internautes avec ce confort qu’il a réussi à obtenir après tant de succès dans sa carrière et que chacun d’eux mérite, avec un jardin luxueux, très meubles de bon goût et bien sûr tous très bien combinés.

Il ne fait aucun doute que Capi Pérez continuera à faire profiter les téléspectateurs de sa grande présence sur les écrans, de ce sens de l’humour qui le caractérise et bien sûr aussi des moments inoubliables qu’il fait passer à ceux qui savent apprécier la comédie.