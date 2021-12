Le LVP termine 2021 avec 24% d’audience en plus avant l’arrivée du Barça

La Professional Video Game League (LVP) clôture 2021 avec 69,8 millions de téléspectateurs cumulés, son meilleur chiffre historique et 24% de plus que l’année précédente, selon les données auxquelles . a eu accès.

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

De cette façon, il affronte en pleine expansion un 2022 qui aura la grande nouvelle de l’entrée d’une équipe du Barça et une autre d’un des capitaines de l’équipe du Barça, Gerard pique, dans la League of Legends Super League (LoL).

Le joyau de la couronne LVP, propriété du groupe Mediapro, est la LoL Super League organisée en Espagne. En 2021, avec cette seule compétition, il a atteint 13 millions de téléspectateurs, 37% de plus qu’en 2020, et a cumulé 5,5 millions d’heures vues, 39% de plus que l’année précédente.

« 2021 était un défi pour consolider les audiences qui avaient augmenté au cours de 2020 dans la première phase de la pandémie de coronavirus, et non seulement nous avons atteint cet objectif, mais nous les avons augmentées », explique-t-il à . Jordi Soler, directeur général de la LVP. « Cela nous a aidé à réaliser que certains créateurs de contenu ont partagé notre signal », ajoute-t-il.

Ces chiffres sont destinés à rester modestes en 2022. L’arrivée du Barça et du KOI, le club détenu par Piquer et le créateur de contenu Ibai Llanos, ils peuvent supposer une nouvelle croissance des audiences.

« Nous sommes incapables de quantifier jusqu’où nous pouvons aller », phrase faire habituellement. « Le Barça dispose d’un espace dédié à l’eSport depuis des années et il a exploré différentes manières d’entrer dans LoL car il savait qu’il devait être là. Enfin, les circonstances l’ont amené à entrer en Super League à cette époque. C’est une évolution naturelle. , considère.

De plus, l’entrée de ces deux équipes s’accompagnera d’autres ajouts, comme l’équipe basque BISONS ECLUB et l’équipe anglaise Fnatic, qui ont décidé de disputer la Super League espagnole avec Team Queso. Et CASE eSports, propriété des footballeurs, participera à la Super League de deuxième division Casemiro (Real Madrid), De Géa (Manchester United), Azpilicueta (Chelsea) et Ruben Garcia (Osasuna).

« Cette deuxième division permet d’avoir de la place pour 10 équipes supplémentaires, avec des projets très forts de gens qui nous demandent depuis longtemps comment entrer en Super League et qui ont pour objectif d’être premiers. Cela fait bouger le marché car ils iront chercher de nouvelles marques, ce sera donc une année où les revenus de sponsoring augmenteront sûrement », analyse-t-il faire habituellement.

Tout cela s’accompagnera du retour des événements en présentiel, à condition que la pandémie de coronavirus le permette. En fait, un premier pas avait déjà été franchi en novembre avec la célébration des finales de la Coupe Ibérique LoL ESET et des VALORANT Rising Series au Barcelona International Convention Center (CCIB), qui accueillaient environ 1 500 spectateurs par jour. .

« L’intention est de revenir à la normalité avec la célébration des finales de la ligue en personne. Mais, évidemment, nous attendons l’évolution de la pandémie. Dans tous les cas, la première finale aura lieu en mars avec la première » scission « de la Super League de LoL et puis on pense que la situation sera meilleure qu’aujourd’hui », évalue le directeur général du LVP.

Le LVP poursuivra son engagement auprès de VALORANT en 2022 avec la création du VRL Spain Rising Mediamarket et d’Intel, la nouvelle ligue professionnelle du jeu vidéo en Espagne, qui démarrera en février et comptera dix équipes.

D’autre part, en Amérique latine, l’expansion de LVP se poursuit, où elle opère dans les Superligans LoL d’Argentine, du Mexique, de Colombie, du Chili, de l’Équateur et du Pérou. Au cours de 2021, il a été annoncé que Riot Games, la société qui a créé le jeu vidéo, continuera d’opérer les ligues de la région jusqu’en 2024 et qu’elle organisera pour la première fois celle d’Amérique centrale et des Caraïbes.

« Cela fait maintenant quatre ans que nous sommes en Amérique latine, où nous avons pu consolider nos projets. Le jeu vidéo Free Fire y fonctionne très bien et d’ici 2022, avec Garena (le créateur du jeu vidéo), nous avons créé deux nouvelles ligues professionnelles, les Challengers Nord et Sud, qui leur serviront à se qualifier pour la Free Fire League, la compétition la plus importante de la région », explique Soler.

En 2021, la multiplateforme de divertissement de contenu eSports UBEAT (Groupe Mediapro) a triplé son audience en ligne, avec plus de 6 millions d’utilisateurs uniques tout au long de l’année et plus de 12 millions de vues.

(vidéo)