Le lycée de Washington exige que les athlètes portent des MONITEURS DE CHEVILLE pour le traçage des contacts COVID ⋆ 10z viral

Un lycée public de Washington oblige les étudiants athlètes à porter des moniteurs de cheville afin de contribuer aux efforts de traçage du COVID-19. L’école secondaire Eatonville a acheté les appareils pour les entraîneurs et les élèves afin qu’ils soient utilisés dans les sports. Les élèves qui jouent au volley-ball, au basket-ball, au football, au soccer et au basket-ball sont tenus de porter les appareils par l’école.

Les moniteurs ‘TraceTag’ sont fabriqués par une société appelée Triax. Les appareils sont dotés de capteurs visuels et sonores qui alertent les élèves lorsqu’ils sont trop proches les uns des autres. Ils collectent également des données de trace de contact utilisées plus tard pour identifier les étudiants qui ont été en contact avec des étudiants testés positifs pour le virus. Selon le district, les appareils ne sont utilisés que pendant les matchs ou les entraînements.

L’école a pu financer l’achat des moniteurs grâce à une subvention qu’ils ont reçue. “Nous avons reçu des subventions qui comprenaient spécifiquement des dispositions pour soutenir les programmes sportifs à haut risque, et nous avons utilisé une partie de ces fonds pour payer des moniteurs de proximité sportifs”, a déclaré le district dans un communiqué. « Nous utilisons ces moniteurs pour les sports de contact en salle à contact élevé et modéré. Les moniteurs sont destinés à la fois au personnel et aux étudiants sur le terrain, qu’ils soient vaccinés ou non. »

La mise en œuvre des moniteurs a entraîné des réactions négatives de la part de certains parents et membres de la communauté. Une mère qui a parlé anonymement à The Post Millennial a reçu un SMS de sa fille de 15 ans disant qu’elle était forcée de porter un moniteur de cheville pour s’entraîner au volleyball. Elle a ensuite conduit jusqu’au bâtiment après que personne qu’elle a appelé n’ait pu répondre aux questions sur le moniteur. Une fois sur place, elle s’est entretenue avec un entraîneur, identifié comme Gavin Kralik, qui lui a dit que l’appareil informerait les joueurs lorsqu’ils seraient trop proches les uns des autres. Il a ajouté que le moniteur de cheville n’était utilisé que pour les sports en salle. Elle a également été informée que l’appareil est utilisé pour la recherche des contacts et qu’en cas de test positif, les étudiants non vaccinés devraient être mis en quarantaine pendant 14 jours. Les élèves vaccinés ne seraient pas obligés de se mettre en quarantaine.

La mère a été informée par Kralik qu’il y avait des formulaires pour se retirer du programme lors d’une réunion la semaine précédente. Elle n’a pas été informée de la réunion et n’était donc pas au courant de la nouvelle politique. Le directeur sportif de l’école s’est par la suite excusé pour le « dérapage » de ne pas avoir obtenu le consentement des parents. La mère a ensuite choisi de ramener sa fille à la maison et a demandé à prendre une photo de l’appareil. Les membres du personnel ne lui ont pas permis de prendre une photo du moniteur sur la cheville de l’enfant et ont dit qu’elle ne pouvait photographier l’appareil que dans la main de Kralik.

Après le contrecoup, le directeur du conseil scolaire, Matt Marshall, a déclaré plus tard à The Post Millennial que le district scolaire avait mis les appareils de côté pour le moment. Le conseil se réunira cette semaine et discutera du programme plus en détail.

