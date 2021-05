Le lycée du Wisconsin menace des étudiants pour avoir protesté contre les règles du masque ⋆ .

Des dizaines d’élèves du district scolaire de Tomahawk, au Wisconsin, examinent les citations d’absentéisme après avoir quitté les cours la semaine dernière pour protester contre la politique stricte du système scolaire en matière de masques. Le chef de la police de Tomahawk, Al Elvins, a déclaré à Empower Wisconsin que les étudiants seront cités, à la demande du district, et devront chacun faire face à une amende de 98,60 $.

Les manifestations ont commencé le 3 mai, avec plusieurs étudiants qui ont demandé au district de mettre fin à sa politique de masque obligatoire sur la propriété de l’école. Le 5 mai, une cinquantaine d’étudiants sont sortis après avoir été insatisfaits de ce que les sources disent être une réunion infructueuse avec l’administration.

Le fils du lycée de Ryan Hawley est sorti le premier jour des manifestations, qui ont été présentées comme un «lundi sans masque». Le petit groupe d’élèves a été accueilli par l’agent des ressources de l’école qui leur a dit de mettre leurs masques et de retourner en classe. Tous sauf deux se sont conformés.

«On leur a dit:« Soit vous pouvez mettre votre masque, soit rentrer chez vous ». L’un d’eux était mon fils. Il a été renvoyé chez lui à 8h30 », a déclaré Hawley. Comme plusieurs autres parents du quartier, Hawley défendait la cause de ses enfants.

Davantage d’étudiants ont rejoint la manifestation le 4 mai, avec une demi-douzaine environ d’être renvoyés chez eux, ont déclaré Hawley et d’autres parents, ajoutant que les administrateurs de Tomahawk ont ​​été inflexibles sur la politique des masques et ont refusé d’écouter les opposants.

La manifestation s’est intensifiée le 5 mai, après une réunion au cours de laquelle les lycéens ont eu 20 minutes pour exposer leur cas. Une fois la réunion terminée, on a dit aux élèves de mettre leurs masques et de retourner en classe.

“Le but de la réunion était que nous puissions montrer notre contribution et nos opinions et ils ont complètement rejeté cela et nous ont obligés à mettre des masques juste après la réunion”, a déclaré John Hawley, le fils de Ryan Hawley, à WJFW-TV à Rhinelander. La sœur de l’élève, qui va également à Tomahawk High, et son frère du collège se sont également joints à la manifestation.

Plusieurs parents ont déclaré que les responsables de l’école avaient menacé de faire arrêter les manifestants ou d’impliquer les services sociaux. «Le lycée a accusé tous les enfants d’absentéisme même si les parents avaient appelé pour excuser les absences de leurs enfants», a déclaré Ryan Hawley. «Ils étaient simplement difficiles et voulaient donner l’exemple des enfants qui défendaient leurs droits au premier amendement.»

Certains étudiants ont continué à protester les 6 et 7 mai. Les manifestations ont cessé après que la commission scolaire de Tomahawk a inscrit la politique du masque à son ordre du jour du 11 mai. Lors de la réunion virtuelle, les élèves se sont joints à d’autres résidents pour parler avec passion de la question, mais certains de leurs points les plus éloquents ont été perdus dans la mise en mémoire tampon et d’autres problèmes techniques d’une réunion en ligne du conseil scolaire.

Au cours des dernières semaines, les responsables du district ont mis fin à une autre réunion du conseil scolaire après que plusieurs résidents se soient présentés sans se couvrir le visage. Plusieurs sources affirment qu’un administrateur de l’école a appelé la police et a menacé d’arrêter toute personne ne portant pas de masque.

Elvins, le chef de la police, l’a confirmé. “J’étais à la maison. Il m’a appelé et m’a demandé des conseils », a déclaré Elvins. «J’ai dit: ‘C’est une réunion publique, ouverte au public. Nous n’imposons pas aux gens de ne pas porter de masque. Aucun crime n’a été commis. Maintenant, s’il y avait eu une conduite désordonnée, la situation aurait été différente. Il ne sera pas utilisé comme moyen d’intimidation. »

Le chef de la police et d’autres disent que la foule est partie paisiblement après que le conseil a annulé la réunion. La réunion s’est ensuite tenue virtuellement.

La réunion du 11 mai n’a pas été aussi controversée, même s’il était clair que le surintendant n’était pas d’accord pour mettre fin au mandat du masque. Le conseil a accepté de mettre fin à l’exigence le 7 juin – le lundi suivant la fin de l’année scolaire. Mais les membres du conseil scolaire prévoient de revenir sur le changement lors de sa prochaine réunion, à la fin du mois de mai.

La résistance aux commandes de masques locaux semble augmenter après que la Cour suprême de l’État a annulé le mandat de masque du gouverneur Tony Evers le mois dernier et que les cas de COVID-19 continuent de baisser. Les élèves du lycée de Medford sont sortis de la classe le mois dernier pour protester contre les masques obligatoires à l’école.

Comme Empower Wisconsin l’a rapporté pour la première fois la semaine dernière, des policiers ont traîné un homme qui refusait de porter un masque lors d’une réunion du conseil scolaire de Cumberland. Dans le comté de Waukesha, les autorités locales ont assoupli leurs règles de quarantaine en réponse à une opposition croissante.

Terry Reynolds, le surintendant de Tomahawk, n’a pas retourné de message téléphonique demandant des commentaires, bien qu’il ait dit à la chaîne de télévision Rhinelander que les écoles de Tomahawk suivent les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, le département d’État des services de santé et les recommandations sanitaires locales. «Ils ont indiqué que [masks] offrent la meilleure opportunité d’empêcher la propagation du COVID-19 dans notre bâtiment. »

Alors que les taux d’infection chez les enfants âgés de 0 à 17 ans augmentent, les taux de mortalité et d’hospitalisation liés au COVID-19 dans cette catégorie d’âge restent extrêmement faibles. Plus de 90% des décès liés au COVID-19 sont survenus chez des personnes de plus de 50 ans.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, au 12 mai, le virus avait coûté la vie à 287 enfants de moins de 18 ans sur les plus de 568 000 décès causés par le COVID-19. Le comté de Lincoln (où se trouve Tomahawk) a signalé 22 cas actifs selon les données les plus récentes disponibles.

«Tout cela est devenu incontrôlable, et pour quoi?» Ryan Hawley a déclaré, ajoutant qu’il était «triste et écœuré» par ce que lui et d’autres parents de Tomahawk considèrent comme un abus de pouvoir de la part des responsables de l’école.

