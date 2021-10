Le lycée maritime de la région de Seattle met les voiles avec le soutien des sommités technologiques Bezos et McCaw

Un ferry de l’État de Washington arrive à Mukilteo, Washington (Photo d’archive . / Kurt Schlosser)

La Fondation de la famille Bezos et la famille McCaw mettent du vent dans les voiles de la nouvelle école secondaire Maritime. Les deux familles technologiques de la région de Seattle font un don à l’école technique, qui a commencé à organiser des cours cet automne au sud de Seattle.

La Bezos Family Foundation, qui comprend le fondateur d’Amazon Jeff Bezos, fournira 750 000 $ à l’école. La famille McCaw, qui comprend Bruce, Craig, John et Mary Kay, fait un don de 2 millions de dollars au Northwest Maritime Centre et 500 000 $ sont réservés à l’école secondaire. McCaw Cellular Communications était une société cellulaire pionnière basée à Redmond, Washington, qui a été acquise par AT&T. L’école a annoncé les cadeaux cette semaine.

L’école secondaire Maritime offre un apprentissage pratique et se concentre sur le service aux étudiantes et aux étudiants de diverses origines raciales et ethniques. L’école publique est née d’un partenariat entre le Northwest Maritime Center, les écoles publiques Highline, la Duwamish River Cleanup Coalition et le port de Seattle.

En plus de couvrir les bases académiques, les étudiants du Maritime High School passent du temps sur des navires et sur des sites le long de la rivière Duwamish, qui se jette près des rives de Seattle. Les étudiants auront également des opportunités de mentorat et de stage dans des domaines tels que l’exploitation des navires, le génie maritime et le droit de l’environnement.

En septembre dernier, le lycée a accueilli sa classe inaugurale de 36 élèves de 3e. L’espoir est d’amasser un total de 7,5 millions de dollars et d’étendre l’école à 400 adolescents d’ici quatre ans.

« L’industrie maritime est un pilier de l’économie de l’État », a déclaré le commissaire du port de Seattle, Ryan Calkins, dans un communiqué annonçant le lancement de Martime.

D’ici 2025, cependant, il pourrait y avoir une pénurie régionale de 150 000 travailleurs maritimes, a averti Calkins.

L’État ressent déjà l’impact d’un manque de marins qualifiés. Cet été et cet automne, le système de ferry de Washington a été contraint de couper de nombreuses traversées autour de Puget Sound et des îles San Juan en raison d’un manque de personnel. L’État a blâmé une « pénurie mondiale de marins qui a été exacerbée par la pandémie ».